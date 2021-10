Laeticia Hallyday : Elle prend son rôle de belle-mère à cœur, et se montre attentionnée envers le fils de Jalil Lespert qui vit avec elle désormais !

La photo publiée par Laeticia Hallyday ce dimanche 24 octobre 2021, a de quoi donner le sourire à son compagnon Jalil Lespert. Alors que ce dernier se trouve en Hongrie, à Budapest pour son prochain film, son fils Aliocha est entre de bonnes mains avec Laeticia Hallyday.

Une famille recomposée unie

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laeticia Hallyday (@lhallyday)

Cela fait 1 an maintenant que Laeticia Hallyday et Jalil Lespert sont en couple. Tous 2 déjà parents, il semble qu’ils forment une famille recomposée unie. Notons que la veuve de Johnny Hallyday est la maman de 2 jeunes filles, Jade et Joy. Quant à l’acteur et réalisateur, il est père de 3 enfants, dont Aliosha et Genna qu’il a eu avec Bérangère Allaux. Il y a aussi Kahina, qu’il a eu avec l’actrice et ancienne reine de beauté Sonia Rolland.

Jusque là, Aliosha Lespert était scolarisé à Paris. Cependant, la donne a changé, puisqu’il a rejoint sa nouvelle belle-mère Laeticia Hallyday à Los Angeles. Soulignons qu’il a le même âge que Joy, et avec Jade, les 3 enfants suivent dorénavant les cours au lycée américain depuis cette rentrée 2021.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laeticia Hallyday (@lhallyday)

Pendant que le père d’Aliosha est à des kilomètres pour des raisons professionnelles, c’est donc Laeticia Hallyday qui s’occupe de tout le monde. Aussi, il semble que l’amour et la tendresse sont au rendez-vous, au vu des clichés postés par la mère de Jade sur son compte Instagram ce 24 octobre 2021. C’est ainsi que ses abonnés ont pu voir la jeune femme de 46 ans câliner son beau fils. Une belle mère qui semble bien attentionnée…

Tout va pour le mieux…

Il y a peu, dans une interview qu’elle a donnée, Laeticia Hallyday a expliqué qu’Aliosha serait à Los Angeles pour cette rentrée scolaire. Ce serait pour le jeune adolescent de 13 ans, un moyen de vivre l’expérience d’une année scolaire en Amérique. Elle révélait également que ce sera une année particulière pour lui, puisqu’il sera sans sa mère, mais aussi sans son père.

Heureusement, le tournage ne dure que 2 mois. Quant au cinéaste qui se trouve actuellement en Hongrie, il n’est pas tout seul, puisque sur les réseaux sociaux, on le voit apparaître en compagnie de Genna sa fille aînée. Cette dernière est âgée de 17 ans.

En attendant de pouvoir rejoindre son fils, sa nouvelle compagne et les enfants de cette dernière, Jalil Lespert se concentre sur son film. D’après les quelques images qui fuitent de temps en temps, on dirait bien que celui-ci promet d’être sanguinolent. Quant à Aliocha, il ne risque pas de s’ennuyer auprès de Laeticia Hallyday et de ses filles, qui sont de la même génération que lui. D’ailleurs, sur des photos postées sur Instagram par sa belle-mère, on voit de bons moments passés ensemble. C’est ainsi que les abonnés ont vu entre autres, le jeune adolescent alors qu’il était sur une monture dans le désert de Moab, dans l’Utah.

Des moments qui semblent ressourçant, et parfaits pour resserrer des liens de famille.