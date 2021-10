La France a un Incroyable talent : Une équipe de candidats (les Da Squad) bouleverse tout le monde, mais n’obtient pas de Golden Buzzer… Que s’est-il passé ?

Mercredi 20 octobre 2021, la chaîne M6 diffusait le tout 1er épisode de l’émission La France a un incroyable talent. Parmi les nombreux candidats qui sont passés, un groupe en particulier a retenu l’attention de tout le monde. Cependant, les internautes se posent des questions, car ils n’ont pas obtenu le Golden Buzzer, ce qui semblait pourtant gagné d’avance.

Une histoire touchante, et un talent certain !

C’est avec joie que les fans ont retrouvé leur émission préférée sur M6. Pour cette 16e saison comme pour les autres, les talents étaient nombreux à venir montrer leur prouesse, devant le jury. L’émission est toujours animée par Karine Le Marchand, et le jury est aussi resté le même. Ainsi, on a retrouvé Hélène Ségara, Sugar Sammy, Eric Antoine et enfin Marianne James.

Si les candidats étaient pour la plupart talentueux, certains se sont démarqués, ce qui leur a valu un Golden Buzz. Une prestation en particulier, a retenu l’attention de tout le monde. Il s’agissait d’un groupe de danseurs venu de Lyon, et leur équipe s’intitule Da Squad. Il a fallu mettre en place une mise en scène sur le podium, pour la bande de 24 danseurs du Crew Rhône-Alpin.

Si le juré Sugar Sammy avait un peu peur qu’ils ne réussissent pas leur prestation au vue de tout le travail nécessité par la mise en scène, il s’est vite ravisé. En effet, que cela soit le jury au complet, le public, les téléspectateurs ou encore l’animatrice, tout le monde semble avoir été subjugué par cette prestation pleine d’émotions. Il faut dire que leur danse a une histoire, qui a rythmé le tout. C’est Alan, un membre du groupe qui l’a raconté au tout début, et c’est arrivé il y a de cela 2019 : « J’ai eu un accident de voiture. J’ai perdu mon ami qui dansait avec nous dans le groupe, j’ai aussi perdu ma copine et j’ai perdu la vue également. ».

Après s’être réveillé du coma, Alan a subi plusieurs lourdes opérations. Aujourd’hui, tous participent à La France a un incroyable talent en l’honneur de leur ami disparu Stan, dont c’était le rêve.

Une question d’agencement

L’émotion était à son comble sur le plateau, après la prestation du groupe, au point où Hélène Ségara en a lâché quelques larmes. Tout le jury était debout, et alors que les téléspectateurs s’attendaient à ce que les Da Squad reçoivent le Golden Buzzer, il ne s’est rien passé. Or cela aurait signifié qu’ils étaient directement qualifiés pour la finale.

Face à l’incompréhension générale, Hélène Ségara a expliqué ce qui s’est passé dans la conférence qui a suivi l’émission. Selon la célèbre chanteuse, le groupe faisait partie des derniers numéros à être auditionnés. Or à ce moment-là, tous les jurés avaient déjà donné leur Golden Buzzers. De ce fait, ils n’avaient tout simplement plus le choix, et il est clair que ce n’est pas l’envie qui leur a manqué.

Si on a vu la prestation des Da Squad maintenant plutôt que bien plus tard, c’est simplement en raison du montage dans l’émission… On comprend alors.