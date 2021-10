La famille Kardashian : Kourtney, l’aînée du clan, célèbre ses fiançailles… Son ex Scott Disick digère mal la nouvelle, et prend une décision concernant tous les membres de la famille !

La nouvelle des fiançailles de Kourtney Kardashian a fait plaisir à ses nombreux fans. Travis Barker semble avoir réussi à combler les attentes de l’aînée du clan Kardashian. Tout le monde s’attendait donc à ce qu’ils passent à l’étape suivante. Le seul qui semble avoir été choqué par la nouvelle, c’est Scott Disick. L’ancien compagnon de Kourtney a eu beaucoup de mal à supporter l’annonce de ses fiançailles. Il a même pris une décision suite à cela, concernant ses rapports avec la famille de son ex.

Les fiançailles de Kourtney Kardashian : Le rêve se concrétise enfin !

Kourtney Kardashian n’a jamais vraiment eu de chance en amour. Avec son ancien compagnon Scott Disick, elle a connu un véritable ascenseur émotionnel. Pendant longtemps elle s’est contentée d’une relation toxique qui l’a rendait malheureuse. Finalement, il y a quelques années, elle a décidé de passer à autre chose. C’est ainsi qu’elle se met en couple avec Travis Barker, le batteur du groupe Blink-182.

La maman de trois enfants âgée aujourd’hui de 42 ans, semble très épanouie par cette nouvelle relation. Visiblement, son compagnon également, car il a décidé de demander sa main. Les fiançailles se sont déroulées dans un célèbre hôtel de la côte californienne.

Kourtney a très vite partagé la nouvelle sur son compte Instagram. Fidèle à elle-même, elle rédige une légende très sobre : « Pour toujours ». L’évènement s’est déroulé le 17 octobre 2021. La famille et les fans de la star américaine étaient tous ravis pour elle. Toutefois, il y en a un qui ne voit pas du tout cette union d’un bon œil. Il s’agit de son ex compagnon et père de ses trois enfants, Scott Disick.

Scott Disick sous le choc : Il prend des mesures drastiques

Le célèbre mannequin Scott Disick digère très mal les fiançailles de son ex Kourtney Kardashian. Il ne s’exprime pas à ce sujet, mais d’après l’un de ses proches, la nouvelle est loin de lui faire plaisir. Le père de famille aurait même décidé de s’éloigner de tout le clan Kardashian. C’est une résolution plutôt drastique, surtout lorsqu’on sait que Scott Disick est resté très proche de son ex belle famille.

Visiblement, Scott pensait que la relation entre Travis et Kourtney était une simple amourette. Il n’était donc pas inquiet et s’attendait à les voir se séparer d’un jour à l’autre. Être confronté à l’officialisation de leur union représente donc un véritable coup dur pour lui. C’est pour cette raison qu’il décide de prendre ses distances. Il a besoin de temps pour gérer ses sentiments et accepter la situation.

Ce sera sans doute difficile, car Scott Disick et Khloé Kardashian sont aujourd’hui très proches. Malheureusement, cette étape, il doit la traverser seul. Il devrait ensuite revenir vers le clan, avec de meilleurs sentiments et sans rancune vis-à-vis du nouveau couple.