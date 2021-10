Koh-Lanta, La Légende : Élimination de Namadia et rebondissement dans l’émission… Petit résumé du dernier épisode All Stars !

L’épisode du mardi 19 octobre 2021 de Koh-Lanta, La Légende réservait bien de surprises aux téléspectateurs. Déjà, cet épisode était très attendu, puisque la réunification a eu lieu. Elimination, clash, surprises et larmes…, il y a plein d’émotions dans cet All Stars…

Les candidats plus stratèges que jamais !

Dès le départ, les couleurs ont été annoncées, lorsque les ambassadeurs ont pris la décision d’éliminer Coumba. C’est Phil, Laurent, Ugo et Clémence qui sont les ambassadeurs, mais pour Coumba, l’aventure est loin de s’arrêter ainsi. Le choix a été offert à cette dernière d’aller rejoindre la résidence du jury final, ou de se rendre sur l’île des bannis. Comme on l’a remarqué depuis le début, ce dernier endroit est également une opportunité qui est offerte de revenir dans le jeu plus tard.

Arrivée à la croisée des chemins, Coumba décide de rejoindre l’île des bannis. Au camp, de nouvelles alliances se créent, alors que l’épreuve d’immunité individuelle se prépare. Il s’agit pour les aventuriers, de rester allongé dans l’eau sous une structure. Cette dernière plus le temps passe, et plus elle s’enfonce, au point où les candidats finissent complètement immergés sous l’eau. A ce jeu, le 1er à perdre, a une voix contre lui d’office au conseil; quant au gagnant, il est immunisé.

Alors que les candidats abandonnent un à un, vers la fin, il ne reste plus que Clémence, Laurent, Claude et Sam. Finalement, c’est Clémence qui remporte l’épreuve et Namadia perd le 1er, se mettant ainsi en danger pour le conseil. Les stratégies se développent, chacun voulant sauver sa tête, tout en essayant de protéger un allié. Entre Alix qui se sent visée et Jade, la tension monte. Clémence quant à elle, était déjà intouchable, depuis qu’elle a quitté l’île des bannis. Elle y avait gagné une amulette à cet effet. Elle remporte en plus le totem d’immunité, après cette autre épreuve.

Retournement de situation au conseil !

Au conseil, 4 personnes se sentent réellement en danger. Namadia, qui a déjà une voix contre lui, Alix, Christelle et Alexandra. Après les votes, Clémence décide de donner son amulette d’immunité à Alix. Heureusement pour cette dernière, qui récolte 7 bulletins. En dehors d’elle, Namadia est le suivant sur la liste avec 4 votes. Christelle a 2 votes et Alexandra 1 seul. Puisque Alix est immunisée, c’est Namadia qui est obligé de quitter l’aventure.

Ce qui semble avoir le plus touché Namadia, fût de voir que la personne qu’il a essayé de protéger, a finalement voté contre lui. Il s’agit d’Alexandra, ce qui a énervé Jade. Cette dernière s’en est prise à Alexandra, qui s’est défendue, puisqu’elle voulait à son tour protéger une alliée. Namadia avant son départ, décide de confier son vote noir à Laurent. Cependant surprise, son départ n’est pas définitif, puisqu’il décide d’aller rejoindre Coumba sur l’île des bannis !

Pour cet épisode de Koh-Lanta, La Légende, les téléspectateurs étaient au rendez-vous, au point où TF1 a réalisé un joli score en termes d’audience.