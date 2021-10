Koh-Lanta : C’est la réunification, les rouges se régalent… Clémentine éliminée définitivement, se venge avant son départ !

L’émission présentée par Denis Brogniart a pris un nouveau tournant ce mardi 12 octobre 2021. En effet, c’était le 7e épisode de Koh-Lanta, La Légende, l’édition All Stars. Pour cette séquence, beaucoup de nouveautés étaient attendues, et les internautes n’ont pas été déçus.

Les rouges remportent l’épreuve de confort

Jusqu’à présent, il y avait Ugo et Clémentine sur l’île des bannis. Ce mardi 12 octobre 2021, ils ont été rejoints par Clémence, qui a dû quitter son équipe des jaunes au dernier conseil. Cette dernière révèle aux 2 autres la manière dont elle a été éliminée à l’unanimité. Mieux, elle dévoile la nouvelle alliance qui existe dorénavant entre Coumba, Christelle et Claude. Les révélations bouleversent Clémentine, qui apprend que Claude a révélé qu’elle faisait partie des femmes qui avaient décidé d’éliminer les hommes les plus forts.

Pour ceux qui sont encore dans la course, il y a une mission du jour. Les candidats ont pour tâche de rapporter un coffre métallique qui fait un poids de 120 kilos, le plus vite possible. Une fois récupéré, il faut le poser au sommet d’un plan incliné. Puisque rien n’est jamais simple dans Koh Lanta surtout avec des légendes, le coffre a été immergé dans une cage sous l’eau.

Les candidats devraient donc défaire la corde qui maintient le tout avant de pouvoir avoir accès à la trappe, et récupérer le coffre. Tout cela n’est pas fait pour rien, car une délicieuse récompense attendait les gagnants. Il s’agissait tout simplement de pizzas, un repas de rois sur Koh-Lanta ! Les rouges remportent l’épreuve qui se joue au coude à coude. C’est donc eux qui savourent leurs pizzas sur le camp… Bon appétit !

Les bannis s’affrontent et Clémentine balance avant de partir !

C’est aussi dans cet épisode que les ambassadeurs sont désignés pour chaque équipe, les Korok rouge et les Lanta-naï jaunes. Finalement, Phil est désigné chez les rouges, et Laurent chez les jaunes. Cependant, ce dernier choix n’est pas fait à l’unanimité, puisque Christelle et Coumba auraient préféré Jade pour leur part.

Au même moment chez les rouges, les filles regrettent un peu leur choix. Finalement, Laurent et Phil ainsi que l’animateur Denis Brogniart se retrouvent sur l’île des bannis. Ils assistent à l’affrontement entre Ugo, Clémentine et Clémence sur l’épreuve des dominos. Il s’agit pour les 3 personnes sur la sellette de poser sur une planche, 31 dominos.

Cependant cela doit se faire de manière à ce que quand on pousse le 1er, le dernier tombe dans un panier prévu à cet effet. Pour rendre les choses encore plus intéressantes, il leur faut enjamber un quadrillage se trouvant près de la planche à chaque geste. A noter que dès que le quadrillage bouge, la planche également, ce qui a pour conséquence, la dégringolade des dominos !

Ugo puis Clémence gagnent l’épreuve, ce qui fait d’eux des intouchables pendant le 1er conseil de la tribu blanche. Clémentine doit donc quitter l’aventure Koh-Lanta, La Légende de façon définitive. N’oubliant pas les révélations qu’elle a entendues, elle décide de régler ses comptes avant de s’en aller. Elle s’attaque alors à Coumba et Claude, révélant leur alliance. Elle révèle aussi que c’est Coumba qui a plutôt pris la décision d’éliminer les meilleurs du jeu… Ambiance !