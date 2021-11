Kheira Hamraoui : Interpellée dans l’affaire de l’agression de sa coéquipière, Aminata Diallo a été relâchée de sa garde à vue !

La joueuse de PSG Kheira Hamraoui a été agressée il y a quelques jours, et suite à cela, sa coéquipière Aminata Diallo présente lors des faits, a été placée en garde à vue. La jeune femme a finalement été relâchée, mais l’enquête suit son cours, même si aucune charge n’a été retenue contre elle.

Aminata Diallo relâchée de sa garde à vue

Affaire Hamraoui : Aminata Diallo relâchée, ce qu’elle a dit aux enquêteurs https://t.co/9gwJlDAPre — Foot 365 (@foot365) November 12, 2021

Kheira Hamraoui et Aminata Diallo sont 2 joueuses du Paris Saint-Germain, qui se retrouvent au centre d’une affaire semblant tout droit sortie d’un film. En effet, le 4 novembre 2021, la 1ère fût violemment agressée par 2 hommes cagoulés en présence de sa coéquipière, qui elle a été épargnée. Les 2 jeunes femmes rentraient après un repas qui a réuni toute l’équipe au Bois de Boulogne.

Détail intéressant, les agresseurs de la jeune femme n’ont pas essayé de voler Kheira Hamraoui. Ils se sont plutôt acharnés sur ses jambes à coup de barre de fer, comme s’ils avaient pour objectif de les briser. Toutefois, la jeune femme a eu de la chance, puisqu’en dehors de points de suture, elle n’a rien eu de grave. La coéquipière de Kheira Hamraoui a quant à elle été arrêtée par la brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire de Versailles. C’était le mercredi 10 novembre 2021, et elle a été mise en garde à vue, qui a été prolongée.

Kheira Hamraoui et Aminata Diallo absentes à l’entraînement du PSG https://t.co/hNoCKXKxRb pic.twitter.com/AbWyI2mS4g — L’ÉQUIPE (@lequipe) November 12, 2021

Néanmoins après 36 heures, Aminata Diallo a été relâchée, tout comme un ami à elle qui avait été arrêté aussi. D’après le parquet de Versailles, il n’y a pas d’éléments à charge contre eux. Pour autant, l’enquête sur cette affaire n’a pas encore été bouclée. Concernant Aminata Diallo, il semble que la jeune se soit montrée des plus coopératives auprès des enquêteurs. Aussi, elle n’a pas voulu prendre un avocat, disant ne pas en avoir besoin, puisqu’elle ne se reprochait absolument rien.

Notons que la nuit des faits, il y avait 3 joueuses dans le véhicule d’Aminata Diallo. La 3e était Sakina Karchaoui, mais elle avait été conduite à son domicile en 1er, donc avant l’agression. Elle a aussi été entendue par la police, comme témoin des faits.

Des éléments troublants dans l’affaire

Aminata Diallo a été relâchée, mais elle n’a pas fini d’être entendue par la police. L’enquête encours révèle que la jeune femme pourrait être liée aux personnes qui ont agressé Kheira Hamraoui d’une certaine manière. Ceux-ci sont toujours recherchés d’ailleurs.

🔴🔵 Agression de Hamaraoui, Aminata Diallo est sortie de garde à vue et nie toujours une implication

➡ https://t.co/9Ii4ga6VgE ⬅ #PSG pic.twitter.com/gyaExBKDb5 — ParisFans (@ParisFansfr) November 12, 2021

Parmi les faits qui font que la joueuse de 26 ans est toujours impliquée, il s’avère qu’elle a pris un trajet inhabituel. De plus, les agresseurs ne s’en sont pris qu’à Kheira Hamraoui, et Aminata Diallo a roulé en vitesse réduite pendant les faits. La jeune joueuse avait aussi été en contact au téléphone entre-temps avec un ami cette nuit-là, et ce dernier avait un profil plutôt inquiétant. Celui-ci serait même en ce moment incarcéré pour une autre affaire, du côté de Lyon. Interrogé sur les raisons de son appel à Aminata Diallo à ce moment précis, il aurait répondu que c’était parce qu’il se « faisait simplement du souci pour elle« . L’affaire suit son cours…