Kate Middleton : L’acteur Rami Malek a proposé une offre assez drôle à la femme du prince William !

À l’occasion de la cérémonie des BAFTA, Rami Malek aurait fait une drôle de proposition à Kate Middleton. Invité dans l’émission de Jimmy Kimmel, Rami n’a pas manqué de révéler ce qu’il en était vraiment. On vous en dit plus dans la suite.

Rami Malek à Londres pour l’avant-première de Mourir peut attendre

Tout récemment, l’acteur Rami Malek se rendait sur Londres à l’occasion de l’avant-première du nouvel opus de la saga James Bond. En effet, Rami joue le rôle du sadique Lyutsifer Safin dans Mourir Peut attendre. Soulignons que le film a fait sa sortie officielle le mercredi 6 octobre dernier en France. À la projection, William et Kate étaient également présents et Rami a eu l’occasion de les croiser sur le tapis rouge.

Il ne s’agissait en aucun cas d’une première rencontre entre la duchesse et l’acteur. En effet, ils s’étaient déjà croisés en 2019 lors de la cérémonie des BAFTA Awards. À l’époque, Rami Malek a décroché le prix du meilleur acteur. Ce prix faisait référence à l’interprétation réussie de Freddie Mercury réalisée par l’acteur dans Bohemian Rhapsody.

Dans l’émission Jimmy Kimmel Live, Rami Malek est revenu sur certaines paroles qu’il avait échangées avec Kate Middleton. « J’ai regardé la princesse Kate et je lui ai dit : ‘’ça doit être épuisant’’ », a-t-il laissé entendre. Devant l’incompréhension qui animait la princesse, le comédien a alors ajouté « Vous venez d’avoir un bébé non ? ».

Rami Malek propose à Kate sa disponibilité

D’après l’explication de l’acteur, il aurait pris la jeune femme au dépourvu durant quelques secondes. Justement, Kate Middleton venait de donner naissance à Louis, son troisième enfant. Elle a alors répondu, soulignant qu’avoir un enfant signifiait beaucoup de choses.

Toutefois, Rami se propose à la nouvelle maman pour lui venir en aide un de ces jours. Étonnée, Kate lui aurait demandé comment et de quelle aide pourrait-il lui témoigner.

C’est à ce moment que l’acteur a fait une offre inimaginable à la duchesse. « J’ai dit :’’si vous avez besoin de prendre du repos, je suis là. Je peux venir faire du baby-sitting, et vous, vous pourrez sortir, avoir du temps pour vous’’ », a révélé Rami. Ce dernier savait bien que la mère de George, Charlotte et de Louis ne manquait pas de baby-sitter. Pour lui, il n’a fait que lui proposer une façon d’avoir un peu plus de normalité dans leur vie.

À propos de Rami Malek

Rami Malek a notamment connu sa grande ascension en 2015 à travers la série Mr. Robot de Sam Esmail. La série a connu un véritable succès. On retrouve l’acteur dans le rôle du personnage principal, Elliot Anderson. Il s’agissait d’un jeune hacker perturbé dans la tête. Pour ce rôle, Rami remporte l’Emmy Awards du « meilleur acteur au sein d’une série du genre dramatique ».

A 35 ans, il est alors devenu le plus jeune récompensé de toute l’histoire des Emmy Awards. Oscarisé par Bohemian Rhapsody, on le retrouvera prochainement au casting de 25e film issu de la saga James Bond.