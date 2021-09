Kate Middleton : La duchesse de Cambridge éblouit tout le monde à l’avant-première de James Bond… Le prince William subjugué par son épouse !

A l’avant-première du dernier film de l’agent 007, c’était Kate Middleton la star de la soirée ! En effet, tout le monde était d’accord pour dire que la duchesse de Cambridge était tout simplement sublime dans sa robe dorée. Cela s’est passé ce mardi 28 septembre 2021…

La famille Cambridge, plus soudée que jamais

Ces derniers temps, les problèmes se sont succédés autour de la famille royale, dont Kate Middleton et le prince William. A la fin du 1er trimestre de cette année 2021, le cadet de la fratrie, le prince Harry et son épouse Meghan Markle, ont donné une interview qui a secoué toute la royauté. Cela s’est passé aux USA où ils ont déménagé. Pour rappel, ladite interview a été donnée à Oprah Winfrey. Les téléspectateurs du monde entier ont alors appris que la vie de château n’était pas si enchantée que ça. On apprend même que Kate Middleton aurait même fait pleurer Meghan Markle, alors qu’elle se préparait pour son mariage… Des allégations qui n’ont pas du tout plu.

En dehors de tout cela, Kate Middleton garde le sourire et prend soin de sa petite famille. Peu après ces révélations épineuses de la part des Sussex, il y a eu le décès du prince Philip, qui est parti à l’âge de 99 ans. Depuis, la petite famille ne manque pas d’occasion pour avoir des moments de joie. Entre sorties et célébrations d’anniversaires entre autres, les Cambridge font bonne figure. Le couple qui a maintenant 3 enfants, George, Charlotte et Louis, a été vu il y a peu, s’offrant un repas au restaurant avec leur petite tribu.

Il y a 2 jours, Kate et William étaient de sortie, cette fois accompagnés du prince Charles et de sa seconde épouse Camilla Parker-Bowles. C’était pour assister à l’avant-première du dernier film en date de la saga James Bond, intitulé Mourir peut attendre. Une chose est sûre, la duchesse de Cambridge a illuminé le tapis rouge, et ce n’est pas son époux qui dira le contraire.

William complètement sous le charme de Kate

Sur le tapis rouge ce mardi 28 septembre 2021, on ne voyait que Kate Middleton, et pour cause. L’épouse du prince William était splendide dans une magnifique robe dorée. En effet, pour cet évènement exceptionnel, la duchesse de Cambridge brillait de mille feux, dans sa tenue signée Jenny Packham.

Son époux à ses côtés, était apparemment subjugué, selon des experts en langage corporel. En effet, tous ont souligné le fait que le futur roi d’Angleterre se soit fait discret auprès de sa femme, tout en étant souriant. Il y a de quoi, lorsque sa femme accapare tous les regards.

Kate Middleton remporte tous les suffrages pour avoir été la plus belle, au point de récolter des compliments de l’actuel James Bond, Daniel Craig. Quant à son mari, il aurait été bien trop époustouflé par sa reine. S’il faut résumer cette sortie sur le tapis rouge pour les Cambridge, on peut dire que Kate Middleton était sublime, et l’amour est toujours au rendez-vous dans leur couple.