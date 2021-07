Karine Le Marchand se fait attaquer par un ancien candidat de L’amour est dans le pré, c’est violent !

C’est une situation vraiment catastrophique pour l’animatrice de M6 qui ne pensait pas un jour avoir autant de difficultés alors qu’elle peut parfois se montrer très proche de certains candidats et candidates de son émission L’amour est dans le pré. En effet, cette dernière ne se prive pas parfois pour pouvoir faire des déclarations assez dingues, même si cela ne plait pas du tout à tout le monde. En revanche, en ce qui concerne sa dernière prise de parole, les fans ont pu être très divisés, et cela peut très bien se comprendre par ailleurs. L’animatrice mythique a tout simplement décidé de prendre une décision radicale qui va faire parler d’elle pendant encore très longtemps.

Alors que certaines personnalités sont sans cesse dans l’attente de certaines réactions des fans, Karine Le Marchand a quant à elle tout simplement décidé d’annuler la possibilité de laisser des commentaires sur son profil Instagram. Les internautes se sentent très rapidement insurgés face à cette situation, qui est pourtant selon ses propres mots justifiés par une réaction assez dingue de certains fans sur le web. Cela fait maintenant plusieurs semaines que l’on sait que Karine Le Marchand prépare des émissions qui devraient être assez exceptionnelles dans le cadre des prochaines élections présidentielles de 2022.

Avec de plus en plus de probabilités dont on ne cesse de parler, il se trouve clairement que Karine Le Marchand n’a pas fini de faire parler d’elle : elle a pu le constater une fois de plus avec des réactions qui se sont montrées assez violentes, suite à quoi elle a pu prendre une grande décision. En effet, pour pouvoir se faire, elle s’est même directement inspirée de Stéphane Plaza, un autre animateur de la chaîne M6 dont elle semble être très proche.

Karine Le Marchand critiquée de toutes parts, elle ne s’attendait pas à une telle remarque

SI certains internautes peuvent parfois l’accuser d’avoir pris parti pour certains hommes et femmes politiques, il se trouve que Karine Le Marchand s’en défend et on a pu le voir une nouvelle fois sur les réseaux sociaux avec une déclaration qui n’a laissé place à aucune mauvaise interprétation. Mais néanmoins, les dernières révélations que l’on a pu découvrir en ce qui la concerne sont assez dingues, c’est le moins que l’on puisse dire.

On se souvient encore des réactions des fans au début de l’année quand Karine Le Marchand avait pu perdre son animal, mais cette fois-ci ce sont tout simplement ses relations amoureuses qui se trouvent mises à mal. En effet, c’est le candidat Mathieu qui a pu prendre la parole au sujet des relations amoureuses de Karine Le Marchand, et ce dernier n’a clairement pas été tendre avec elle, bien au contraire…

Mathieu de L’amour est dans le pré : il balance tout à Karine Le Marchand sur ses relations amoureuses

C’est une déclaration que l’on a pu voir sur les réseaux sociaux qui risque de faire parler d’elle pendant encore très longtemps, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, on a pu voir récemment que l’animatrice du programme L’amour est dans le pré avait pu profiter de l’été pour rendre visite à certains candidats.

Néanmoins, elle ne s’attendait pas à ce que le candidat dise haut et fort que les hommes de sa vie n’étaient pas tous « restés » avec elle : un message que l’animatrice de M6 a bien pris et qui ne s’est pas mal terminé sur les réseaux sociaux, du moins pour le moment !