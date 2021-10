Karine Ferri n’est plus malade : L’animatrice annonce son retour dès ce soir dans Danse avec les stars !

Cela fait maintenant 2 épisodes manqués pour Karine Ferri dans l’émission Danse avec les stars. En effet, la jeune femme a dû être absente du programme dernièrement, en raison de son état de santé. Alitée et confinée en raison du Covid-19, elle est dorénavant en pleine forme. De ce fait, elle a annoncé la date de son retour à ses abonnés sur Instagram.

Une absence pour cause Covid-19

C’est dans l’épisode du 30 septembre 2021, que Karine Ferri s’est absentée pour la 1ère fois de l’émission Danse avec les stars. Rien ne laissait présager cela au préalable, et les fans se sont tous demandés ce qu’il se passait. Il faut dire que l’excuse de son collègue Camille Combal n’a pas vraiment rassuré. En effet, le jeune homme a juste informé à la fin que l’animatrice était un peu malade, et sera de nouveau présente dans l’émission suivante.

Sauf que le vendredi passé, la jeune femme n’était toujours pas à l’antenne, faisant monter l’inquiétude. Finalement, c’est un magazine qui a fini par révéler que Karine Ferri avait le Covid-19. D’ailleurs, son mari Yoann Gourcuff avait aussi attrapé ce mal.

Peu après, la mère de famille à décidé de briser le silence et s’est emparée de son compte Instagram pour tout révéler. Confirmant avoir le coronavirus, elle a révélé être en isolement chez elle. L’ex de Grégory Lemarchal a avoué que les plateaux télé lui manquaient beaucoup, ainsi que les activités qu’elle faisait souvent en famille. Elle révélait aussi avoir la forme sévère du mal, contrairement à son époux qui n’en a pas beaucoup souffert.

Karine Ferri heureuse de revenir

Ce vendredi 15 octobre 2021, ce sera déjà le 5e prime de Danse avec les stars, pour cette 11e saison de l’émission. Beaucoup se demandent si Karine sera enfin de retour pour assurer la 2e partie de l’émission. Pour mettre fin au suspense, la jeune femme s’est emparée de son compte Instagram, et a mis les choses au clair de façon simple.

Pour ceux qui ne le savent pas, Karine Ferri a fait partie, il fût un temps, des candidats de Danse avec les stars. De son passage, il lui reste des souvenirs et quelques pas de danse, mais surtout des photos. Photos qu’elle a justement posté sur Instagram directement avec pour légende : « “Back in the game” », un message très clair !

Karine Ferri a ensuite fait part de sa joie de retrouver tout le monde, après son absence qui a duré 2 bonnes semaines quand même. Se confiant un peu, elle avoue avoir beaucoup aimé cette émission, et aussi qu’elle avait bien aimé y être candidate. C’est donc avec une grande joie que l’animatrice pourra reprendre ce poste dès ce soir, sur TF1. Des nouvelles qui ont bien entendu rassuré ses fans sur son état de santé, et qui les ont ravis également.

Ainsi, ils pourront retrouver Karine Ferri dans Danse avec les stars, l’after, qui pourra enfin recommencer. Un débriefe avec les candidats et les coachs que de nombreux téléspectateurs affectionnent.