Jessica Thivenin : Elle dévoile un message sensationnel à l’occasion de l’anniversaire de son fils Maylone !

Le jeudi 7 octobre dernier, le petit Maylone Garcia soufflait sa deuxième bougie. Pour ne pas laisser ce joyeux jour passer inaperçu, sa mère Jessica Thivenin n’est pas restée muette sur les réseaux sociaux. La star a ainsi partagé avec sa communauté un émouvant message qui a charmé le cœur de plusieurs internautes. On vous en dit plus dans la suite.

Quand la vie de Jessica Thivenin prenant un autre tournant

Cela fait deux ans maintenant que Jessica Thivenin expérimente une nouvelle vie. Du haut de ses 29 ans, l’épouse de Thibault Garcia mettait au monde un petit garçon. Prénommé Maylone, le bout de chou avait dû prendre par la table d’opération en raison d’une atrésie de l’œsophage.

On peut déjà imaginer que cette épreuve a été terrible à vivre pour les jeunes parents. D’ailleurs, ces derniers avaient dû retourner à la maison sans leur bébé mis en service de néonatalogie. Certes, l’opération a été un succès, mais les parents feront face à pire les prochaines semaines à cause d’un autre problème.

Le pire pour les parents

En larmes sur les réseaux sociaux, Jessica Thivenin a laissé entendre avoir dû faire face à une situation des plus troublantes. En effet, la mère avait remarqué à un moment que son enfant ne respirait plus. Le petit garçon selon les déclarations de sa mère était tout bleu et les yeux grandement ouverts. Pour elle, c’était carrément la fin.

Dans l’immédiat, elle l’a vite pris, allongé dans le taxi, puis a ouvert sa chemise pour voir s’il parvenait à respirer. Là, la jeune femme comprendra que son enfant n’arrivait plus à respirer, et décidait de lui faire un massage cardiaque. Au bout d’un moment, son initiative porte du fruit et le jeune garçon reprend sa respiration.

Le lien entre Jessica Thivenin et son fils est devenu très fort. Une relation si grande au point que la star commença à douter si elle pouvait autant aimer sa fille Leewane née en août dernier. Toutefois, dès que la fillette est apparue à la suite d’une grossesse très compliquée, les doutes de la jeune maman ont complètement disparu.

Maylone souffle sa deuxième bougie

Après cinq mois passés en France, la petite famille est repartie sur Dubaï. D’ailleurs, Jessica Thivenin espérait ce retour depuis un bon moment, surtout qu’elle pouvait maintenant célébrer l’anniversaire de son petit garçon tranquillement.

En effet, le jeudi 7 octobre dernier, le petit Maylone soufflait sa deuxième bougie. Un événement que le couple ne pouvait en aucun cas rater. De nombreux cadeaux avaient même été commandés pour le grand frère de la petite Leewane.

La belle maman a pour l’occasion, adressé un tendre message à son fils par le biais d’Instagram. « Joyeux anniversaire mon grand bébé 2 ans, 2 ans que tu es arrivé dans notre vie, 2 ans que tu nous combles d’amour et de bonheur je t’aime mon fils », a-t-elle partagé.

Celle qui a été l’ex de Julien Tanti a accompagné son message de nombreuses photos de la famille rassemblée autour d’un gâteau. Un événement qui n’est pas passé sans la réaction des abonnés de Jessica Thivenin. Ces derniers ont également témoigné d’une grande affection à son fils dans les commentaires.