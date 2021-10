Jennifer Lawrence enceinte : Elle s’affiche avec son ventre bien rond au cours d’une manifestation… C’est magnifique !

Être enceinte n’empêche pas Jennifer Lawrence de trouver du temps à accorder à tout ce qui lui tient à cœur. Le Week-end dernier, l’actrice américaine a pris part à une manifestation contre une loi antiavortement. On vous en dit plus dans la suite.

La future maman montre ses nouvelles formes

Le porte-parole de Jennifer Lawrence a récemment confirmé sa grossesse. Âgée de 31 ans, la future maman s’est illustrée dans une manifestation à New York. Une belle occasion pour laisser voir ses nouvelles rondeurs.

Le samedi 2 octobre dernier, plusieurs millions d’Américains sont sortis dans les rues. L’objectif, c’était de manifester contre le ‘’Texas Heartbeat Act’’, une loi contre l’avortement adoptée dans le Texas. À partir du 1er septembre, l’État situé dans le sud des États-Unis interdisait l’interruption volontaire d’une grossesse. Dès l’instant où un battement cardiaque du fœtus est détecté, il ne sera plus possible d’avorter.

Certes, cette législation ne concerne que cet État du Texas. Toutefois, les plus grandes villes américaines ne sont pas restées muettes. Elles ont ainsi été témoins de manifestations au sein desquelles Jennifer Lawrence n’a pas manqué de participer. La présence de l’actrice a été immortalisée grâce à Amy Schumer, une amie. Le cliché a ensuite été partagé sur Instagram.

Une légende accompagnait la photo des deux femmes. « Je n’ai pas d’utérus et elle est enceinte, mais on est là », avait écrit Amy. Cette dernière faisait en effet allusion à l’ablation de l’utérus qu’elle a subi à cause de l’endométriose. Sur l’image, Jennifer Lawrence est vêtue d’une veste en jean, accompagnée d’une robe noire et blanche ample. On pouvait aisément voir son ventre qui pointe. Plutôt discrète surtout depuis la confirmation de sa grossesse, la future maman avait l’air de bien cacher sa vie privée. Cette fois, son ventre bien arrondi n’a pas échappé à sa communauté.

La star de Hunger Games enceinte

Jennifer Lawrence est l’héroïne de la saga Hunger Games. L’actrice est mariée à Cooke Maroney dont elle attend un enfant. Pour l’instant, la jeune femme de 31 ans n’a pas donné d’information sur depuis quand elle est enceinte. Jennifer entretient une vie amoureuse très discrète et s’est rarement exprimée à propos de son époux.

Pour elle, son mari est la meilleure personne qu’elle ait pu rencontrer durant toute sa vie. La future maman n’a pas du tout eu de difficulté à dire oui à l’amour de sa vie. C’est en tout cas ce qu’on peut comprendre de ses propos en 2019, au cours de son mariage. Le couple s’est rencontré grâce à une des amies proches de l’actrice, Laura Simpson. Par le passé, Jennifer Lawrence avait traîné avec Christ Martin. Ce dernier était le leader du groupe Coldplay. Elle a également fréquenté le réalisateur Darren Aronofsky.

En ce qui concerne ses prochains projets, sachez qu’on retrouvera Jennifer Lawrence bientôt dans le film Don’t Look Up. Ce dernier fera sa sortie le 24 décembre prochain. La femme de Cooke Maroney donnera la réplique à Leonardo DiCaprio, à Timothée Chalamet ainsi qu’à Meryl Streep.