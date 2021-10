Jean-Luc Reichmann : Un ancien cliché de l’animateur en maillot de bain fait réagir la toile… Ses fans valident !

Pour ceux qui ne le savent pas, ce lundi 18 octobre 2021, on célèbre la Saint Luc. Si pour la plupart des personnes cela ne signifie rien, pour ceux qui ont le prénom Luc, cette date a une signification particulière. C’est le cas de l’animateur et acteur Jean-Luc Reichmann, qui a saisi l’occasion pour régaler ses fans de l’une de ses nombreuses photos rétro. En maillot de bain noir, l’animateur fait sensation…

Une personnalité très proche de ses fans

Le présentateur des 12 coups de midi, du haut de ses 60 ans, est l’un des animateurs préférés des français. Il faut dire que tous les jours, le présentateur ne cesse de régaler les téléspectateurs dans son émission, qui a toujours autant de succès. Souriant et apparemment très sympathique, il sait mettre à l’aise les candidats, mais aussi le public de son émission. Cependant, Jean-Luc Reichmann a également d’autres cordes à son arc.

C’est ainsi qu’on le retrouve également en tant qu’acteur talentueux, dans la série Léo Matteï depuis 8 années maintenant. Là, en costume d’inspecteur de la brigade des mineurs, il a également rencontré un public qui l’admire. Jean-Luc Reichmann est un homme proche de ses fans, et ses admirateurs le suivent sur ses réseaux sociaux. Très actif sur ceux-ci, il ne cesse de ravir sa communauté avec des anecdotes et des clichés de lui.

Il y a quelque temps, l’animateur a posté une photo de lui, à l’époque des Beattles, alors qu’il avait 16 ans. Sa coupe au bol a bien fait marrer les internautes. Cette fois, le compagnon de Nathalie Lecoultre a posté une autre photo particulière, pour une occasion spéciale pour lui.

Joyeuse saint Luc !

La complicité entre Jean-Luc Reichmann et ses fans peut faire des envieux, et à juste titre. Leur aventure a commencé sur les plateaux de télévision, et elle se poursuit régulièrement sur les réseaux sociaux. Aussi, le présentateur et comédien ne manque pas de partager avec eux, quelques moments de sa vie.

Ce fût le cas de sa dernière publication, qui a eu lieu ce lundi 18 octobre 2021. Jean-Luc Reichmann a posté un cliché où on le voyait aux côtés de 2 autres personnes, dans une piscine. Tous en maillot, l’animateur pour sa part, avait opté pour une pièce à bretelles, de couleur noire. En légende, il a annoncé à ses fans que c’était la Saint Luc.

Une occasion pour lui de revoir certaines choses apparemment. L’animateur a souhaité une bonne fête à toutes les personnes s’appelant Luc. Sur la photo, Jean-Luc Reichmann est apparu bien plus jeune, et les internautes ont bien aimé le côté rétro du cliché. Pour ce qui est de ses fans, ces derniers se sont répandus en commentaires élogieux à la vue de la photo. Nombreux sont ceux qui ont souligné la classe qu’avait l’animateur, soulignant ces abdos que l’on imagine encore en place.

Lui souhaitant une joyeuse fête, il y en a qui ont trouvé que l’animateur avait des ressemblances avec quelques célébrités à l’époque. Que de compliments pour Jean-Luc Reichmann !