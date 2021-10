Jean-Luc Reichmann fan des Beatles : Sur un ancien cliché, l’animateur semble être le sosie de l’un des membres du groupe… Il est méconnaissable !

Ce samedi 16 octobre 2021, l’animateur télé Jean-Luc Reichmann partage un souvenir sur Instagram. Il s’agit d’un très vieux cliché sur lequel il est méconnaissable. Avec sa coupe mulet, il ressemble à s’y méprendre à un membre des Beatles. C’était voulu, puisqu’il avait copié la coupe du guitariste du groupe qui n’était autre que sa star préférée.

Jean-Luc Reichmann sort de vieilles photos de ses archives et les partage avec ses abonnés !

Dimanche dernier, le 10 octobre, Jean-Luc Reichmann a fait une publication sur Instagram. Il a mis en ligne une archive de ses débuts à la télévision. Pour amuser la galerie, il met en légende : « Attention images choquantes ». Il s’agissait d’un extrait de la série Navarro diffusée en 1991. L’animateur avait eu droit à l’époque, à un petit rôle dans l’un des épisodes. Dans l’extrait publié, il est aux côtés de Roger Hanin. C’était une vidéo plutôt amusante, qui a beaucoup plu à ses abonnés.

Jean-Luc Reichmann a donc décidé de leur faire une autre surprise ce week-end. Il met en ligne ce samedi 16 octobre, un autre souvenir sorti de ses archives. Il s’agit d’un cliché également très amusant de sa jeunesse. On peut le voir avec une coupe quasiment mulet, qui lui donne un air de star du rock des années 60. Il réalise d’ailleurs un montage et ajoute à cette photo, une image de George Harrison. Le célèbre guitariste des Beatles arbore la même coupe que notre animateur préféré. La ressemblance entre les deux est donc frappante.

Jean-Luc Reichmann serait-il le sosie de George Harrison ?

Suite à la publication de son cliché ce samedi, Jean-Luc Reichmann a reçu de nombreux commentaires de ses abonnés. Certains étaient frappés par la ressemblance entre l’animateur et le célèbre guitariste des Beatles. D’autres n’ont pas hésité à le taquiner gentiment sur sa dégaine d’entre-temps. D’autres encore se sont tout simplement amusés à la vue du cliché.

En légende, Jean-Luc Reichmann avait noté qu’il écoutait les Beatles lorsqu’il avait 16 ans. Il était donc évident qu’il avait choisi cette coupe pour ressembler à son idole. Toutefois, si pour la plupart des internautes, l’animateur ressemblait effectivement à George Harrison, ils n’étaient pas tous de cet avis.

En effet, parmi les commentaires, on pouvait voir que certains ont comparé l’animateur à Mireille Mathieu. Il faut dire qu’avec cette coupe, on pourrait facilement le prendre pour une femme. D’ailleurs un autre abonné a commenté en disant qu’il ressemblait plutôt à une chanteuse, et pas à l’un des Beatles. Un abonné moins taquin l’a comparé à Serge Lama jeune.

Quoi qu’il en soit, la certitude c’est que sur ce cliché, l’homme est méconnaissable. Il est quasiment impossible de reconnaître l’animateur des Douze coups de Midi, tel que nous le voyons aujourd’hui. Comme quoi, tout le monde change avec le temps. Jean-Luc Reichmann trouvera peut-être de nouvelles photos de son passé à partager avec ses fans les semaines à venir.