Gérémy Crédeville (Danse avec les stars) : L’humoriste un peu amer après son éviction de l’émission… Le gros imprévu qui l’a handicapé n’a pas été souligné !

C’est la règle du jeu, à chaque prime dans Danse avec les stars, il y a une élimination parmi les stars. Ce vendredi 5 novembre 2021, c’est Gérémy Crédeville qui a dû quitter l’aventure. Si l’humoriste s’en va plutôt satisfait de son parcours dans le programme, un détail important n’a pas été souligné lors de son éviction, ce qu’il regrette, car cela a pesé fortement dans la balance.

Cette 11e saison de Danse avec les stars avance bien, et déjà, les célébrités encore en lice ne sont que 5 désormais. En effet, comme on peut s’y attendre, il y a eu une élimination ce vendredi 5 novembre 2021. Après Lucie Lucas qui est partie fin octobre, c’est au tour de Gérémy Crédeville de faire ses valises en ce 1er prime du mois de novembre.

Cela faisait pour l’humoriste, 8 semaines de compétition, et il était aux portes des quarts de finale. Cependant, aucune des prestations du candidat qui était pourtant en bonne progression, n’a fait l’unanimité auprès du jury. Une fois que les résultats ont été annoncés, c’est un Gérémy Crédeville rempli d’émotions au point d’en lâcher quelques larmes, qui s’est adressé à tous. Sa partenaire de danse Candice Pascal n’était pas dans un meilleur état, tous 2 ayant lié une belle amitié de leurs 8 semaines de travail intense.

Concernant l’élimination du duo, il faut croire qu’ils ont joué de malchance la semaine écoulée. Pour ce prime, l’exercice proposé aux candidats était particulier, et il s’agissait pour ces derniers, de danser à 4 avec leur partenaire. Alors que Gérémy Crédeville et sa partenaire auraient dû danser avec Dita Von Teese et son partenaire, peu de temps avant le prime, tout a été bouleversé. En effet, la reine du burlesque n’a pas pu réaliser de prestation ce jour, car elle avait des problèmes de santé. De ce fait, c’est à la dernière minute que Terence Tell et Inès Vandamme ont été appelés à la rescousse, pour remplacer Dita Von Teese et son partenaire. Trop peu de temps pour être au top de sa prestation…

Ce détail très important qui n’a pas été souligné

Bien après son élimination, la pression est redescendue, et s’il affirme avoir passé de bons moments dans Danse avec les stars, il y a bien une chose que Gérémy Crédeville a du mal à digérer. Dans un récent entretien, l’humoriste a confié que ce n’est que le mercredi dans l’après-midi, que sa partenaire et lui ont été mis au courant de la situation.

Or à ce moment, ils avaient déjà fait des préparations. Finalement, puisque les répétitions générales se déroulent les jeudis, ils n’ont eu que quelques heures d’entraînement. On comprend que ce soit une grosse perturbation pour Gérémy Crédeville d’autant plus que tous les autres ont eu plusieurs jours pour s’entraîner. Si tout cela est assez compréhensible, ce qui frustre le comédien, c’est que cet état de fait n’ait pas été souligné au cours de la soirée.

De plus, les jurés étaient particulièrement durs dans leurs critiques, et personne n’a jugé bon de souligner ce gros handicap avec lequel il partait : « Cela ne s’est pas ressenti dans le montage de l’émission vendredi soir, ce que j’ai trouvé dommage. On aurait aimé qu’il soit dit que nous n’avions eu que trois heures pour nous entraîner alors que les autres candidats ont eu plusieurs jours. C’est la seule chose qui me rend un peu amer. Je suis lent pour apprendre, il me faut deux fois plus d’entraînement que les autres pour être au niveau, là j’en ai eu deux fois moins.».

Quoi qu’il en soit, Gérémy Crédeville peut être fier de son parcours…