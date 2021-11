Geneviève de Fontenay : L’ancienne directrice des Miss France s’en prend à Sylvie Tellier qui lui aurait fait un sale coup !

La hache de guerre n’est pas prête d’être enterrée entre Geneviève de Fontenay et Sylvie Tellier. L’ancienne directrice apparaît très remontée contre sa remplaçante, qui lui aurait volé sa vie. Pour faire simple, la dame au chapeau n’a pas encore digéré le centenaire de Miss France qui s’est déroulé il y a bientôt un an.

Geneviève de Fontenay accuse Sylvie Tellier de lui avoir fait un sale coup !

A 89 ans, Geneviève de Fontenay n’a pas sa langue dans sa poche, et elle n’hésite pas à dire ce qu’elle pense, surtout ce qui lui déplaît. Il y a quelques semaines, elle réglait ses comptes avec l’ancienne Miss France Nathalie Marquay. Cette fois, c’est une autre ancienne Miss France qu’elle a dans le collimateur, et ce, depuis très longtemps.

En effet, il n’est un secret pour personne que Geneviève de Fontenay a toujours eu une dent contre Sylvie Tellier, surtout depuis que cette dernière l’a remplacé à la tête de la société des Miss France. Depuis son éviction, la dame au chapeau a rebondi en créant sa propre association, mais le style de sa remplaçante ne lui plaît guère. Il faut dire que l’actuelle directrice des Miss France est du genre moderne, tandis que Geneviève de Fontenay est du genre conservateur.

Cette vision des choses diamétralement opposée du concours, fait que la maman d’Oscar, Margaux et Roméo a du mal à trouver grâce auprès de son ancienne mentor. Cette dernière dans un récent entretien, a fait part de sa joie de savoir qu’Alexia Laroche-Joubert est désormais la présidente de la société Miss France. Geneviève de Fontenay a confié connaître la nouvelle venue, mais surtout : « j’étais contente puisque Sylvie Tellier m’avait fait un sale coup ». De quel coup s’agit-il ? Eh bien…

Le coup du centenaire n’est pas passé !

C’est David Barbet qui a mené l’interview de Geneviève de Fontenay, et à la demande de ce dernier, Geneviève de Fontenay s’est expliquée. D’après elle, Sylvie Tellier s’est appropriée le centenaire des Miss France, qui a été célébré lors du couronnement passé, il y a un peu moins d’un an. D’ailleurs, la dame au chapeau parle de 2 centenaires : « le centenaire à moi et le centenaire Miss France. »

Geneviève de Fontenay explique que pour son centenaire, elle n’y est pas encore, et c’est pareil pour Miss France également. Elle a précisé que pour Miss France c’est 1928. C’est en effet, l’année de la première édition du concours. Pour la maman de Xavier, il s’agissait donc de 2 gros mensonges qu’il lui a fallu démentir, et les choses sont claires : « …qu’elle dégage, ce n’est pas une perte ! ».

Pour info, c’est lors du concours Miss France 2021 que le centenaire a été célébré, et Geneviève de Fontenay ancienne Miss France elle aussi, a refusé d’y participer. Notons que déjà dans la période, elle n’a pas hésité à critiquer Sylvie Tellier, qui d’après elle, lui aurait volé sa vie. L’ancienne directrice a affirmé que sa remplaçante n’est pas habilitée à présenter cet événement, cela aurait dû être elle, Geneviève de Fontenay. Les mois ont passé, mais la rancune est tenace…