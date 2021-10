Franck Gastambide : Son passage dans On est en direct ne l’a pas du tout ému… « Totalement en décalage avec ces gens » !

L’émission On est en direct recevait Franck Gastambide le samedi 9 octobre 2021. Au cours de celle-ci, Pierre Arditi a tenu des propos assez durs à l’encontre du présentateur Cyril Hanouna. L’acteur a alors émis son avis lundi dernier dans TPMP concernant l’affaire sans cacher le malaise qu’il a ressenti. On vous en dit plus dans la suite.

Une séquence qui a fait énormément de bruit

Le samedi 9 octobre dernier, Laurent Ruquier et Léa Salamé ont reçu Cyril Hanouna sur On est en direct. C’était donc la belle occasion pour l’animateur de TPMP de promouvoir son livre Ce que m’ont dit les Français. Durant l’entretien, des questions ont été posées par la journaliste de France Inter au présentateur.

Ces dernières avaient en effet un rapport avec une des personnalités souvent présentes sur le plateau : Jean Messiha. Cyril Hanouna avait fait ainsi savoir que ce dernier était plus vu par le public comme un showman qu’en tant qu’homme politique. « Aujourd’hui, ce n’est plus un homme politique dans la tête des gens, c’est un showman. Est-ce que demain on va voter pour un showman ? Je ne suis pas sûr », a-t-il déclaré.

La réaction de Pierre Arditi

Les propos de Cyril ne sont pas passés inaperçus et surtout pas devant Pierre Arditi. L’homme qui était également invité de l’émission n’a pas manqué d’y réagir avec la manière. « On ne sait pas si les gens vont voter pour lui, mais c’est à la mode en ce moment. On a les héros qu’on mérite. Moi personnellement, j’aurais plutôt tendance à me bagarrer contre ça », soulignait-il.

Il a ensuite ajouté qu’on ne demandait pas aux hommes politiques de jouer dans des shows télévisés, mais plutôt de résoudre des problèmes majeurs. « On ne leur demande pas d’aller dans des shows télévisés, on leur demande de résoudre des problèmes pour que les hommes et les femmes aillent moins mal ou mieux. Le reste on n’en a absolument rien à foutre. Ça m’exaspère au dernier degré, j’en ai marre de ça », a-t-il lâché.

Quand le rapprochement est fait avec de ‘’vieux cons’’ par Franck Gastambide !

Après les propos de Pierre Arditi, les téléspectateurs ont vécu un moment assez gênant. Il faut dire qu’ils n’étaient pas les seuls puisque les autres invités à l’instar de Franck Gastambide étaient également dégoutés.

L’acteur qui était présent pour le second volet de Validé est revenu sur le malaise qu’il a éprouvé. Ainsi, le lundi 11 octobre dernier sur le plateau de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a abordé l’affaire. Il a alors demandé au réalisateur son avis sur sa participation à l’émission organisée par France 2.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que Franck Gastambide était très content de participer à l’émission. Toutefois, l’homme n’a pas oublié de souligner le moment particulier qui a choqué tout le monde. Franck déclare alors qu’il se sentait totalement dans une autre vision avec ses interlocuteurs. « Je me sentais totalement en décalage avec ces gens, qui étaient en rébellion avec tout ce qui est nouveau », lâchait-il.

Pour lui, ces derniers étaient complètement contre la modernité, à l’instar de ‘’vieux cons’’. On peut en être certain que l’acteur a été déçu des paroles de Pierre Arditi. Quant à Fabrice Di Vizio, il a juste fait simple. En effet, l’homme a illustré sa pensée via une simple phrase. Pour lui, Pierre Arditi a sorti des propos juste débiles.