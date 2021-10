Faustine Bollaert : L’animatrice de France 2 aurait-elle inspiré son fils Peter ? La toile est conquise par le petit qui semble marcher « dans les pas de maman » !

Maman fière de ses enfants, Faustine Bollaert a pris l’habitude de poster des clichés de ses enfants sur son compte Instagram. Ce samedi 16 octobre 2021, c’est son petit Peter qui était à l’honneur sur son réseau social. Ce dernier, qui semble avoir suivi sa maman sur le plateau de télévision, a fait fondre le cœur des internautes.

Une émission pas toujours facile…et une affaire de jupes !

View this post on Instagram Une publication partagée par Faustine Bollaert (@faustinebollaert)

Après quelques années à animer le Meilleur Pâtissier sur M6, Faustine Bollaert s’est trouvée une autre famille sur France 2. Cela fait bientôt 5 années qu’elle présente l’émission Ça commence aujourd’hui sur la 2e chaîne française. L’épouse de l’écrivain Maxime Chattam semble parfaite pour ce poste, où elle sait recueillir les témoignages de personnes avec des histoires insolites.

Cependant, cela demande toujours un temps de préparation psychologique pour Faustine Bollaert, car les histoires sont parfois particulièrement émouvantes ou bouleversantes. Dans une interview, elle a confié que cela demandait parfois de longues heures. Il faut dire qu’à 42 ans, elle sait faire preuve de sympathie, et surtout d’empathie envers les personnes qui viennent sur son plateau pour témoigner.

View this post on Instagram Une publication partagée par Faustine Bollaert (@faustinebollaert)

Cependant, il faut croire que parce qu’elle a l’air très sympa, certains internautes se permettent des remarques et commentaires déplacés. Il s’agit pour la plupart de remarques sexistes, et la mère de famille a décidé de partager quelques-unes avec sa communauté. Ainsi, ce vendredi 15 octobre 2021, Faustine Bollaert a diffusé quelques messages reçus. Dans l’un d’eux, la personne s’est plainte du fait que Faustine Bollaert ne portait pas de tenues sexy, et qu’elle était toujours en pantalon, plutôt qu’en jupe. Mieux, cette adorable personne espérait le remplacement de la jeune femme pour ces raisons.

Un autre internaute avec plus de manières, a d’abord approuvé son émission du jour, avant de lui suggérer de mettre plus de jupes, parce qu’elle a : « de très belles jambes, bisous ». L’animatrice amusée, a juste répondu d’un « décidément » en légende de ces quelques commentaires, suivi d’un émoji qui pleure de rire.

Sur les traces de maman ?

View this post on Instagram Une publication partagée par Faustine Bollaert (@faustinebollaert)

En attendant, Faustine Bollaert continue sa petite vie, prenant soin de sa famille et de ses 2 enfants. D’ailleurs, elle ne cesse de montrer des clichés d’eux sur les réseaux sociaux, pour le bonheur de ses fans. Ce fût le cas ce samedi 16 octobre 2021, lorsque la présentatrice a mis en ligne une image, où elle se trouvait avec son fils Peter. La maman se trouvait derrière son fils de 6 ans, installé sur un siège, sur un plateau de tournage.

Un cliché tendre avec le visage du petit flouté, et dont la légende disait : « Mon petit homme dans les pas de maman… ». Sous le charme, les abonnés se sont répandus en gentils commentaires. Une vocation serait-elle déjà née ? En tout cas, certains internautes en sont persuadés, et s’attendent déjà à ce que le petit assure la relève de sa maman chérie. Eh bien, la réponse se trouve dans l’avenir…