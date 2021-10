EnjoyPhoenix : L’influenceuse se confie sur sa lutte contre des troubles alimentaires… Elle affiche ses vergetures avouant qu’elle rechute depuis quelques semaines !

La vie n’est jamais parfaite, il y a toujours quelque chose qui vient troubler le quotidien. C’est le cas avec la youtubeuse EnjoyPhoenix, qui si tout semble aller bien dans sa vie, a quand même quelques petits soucis. En effet, elle vient d’avouer à sa communauté qu’elle avait des problèmes de troubles alimentaires. Une situation qui apparemment, ne date pas d’aujourd’hui.

EnjoyPhoenix, la lutte contre ses petits démons…

S’il y a bien une qualité que ses fans admirent chez l’influenceuse EnjoyPhoenix, c’est qu’elle est sans filtre et plutôt honnête. Il y a quelques jours, elle a révélé à ses abonnés sur son compte Instagram, qu’elle avait quelques problèmes de santé. Il semblerait d’ailleurs que cela soit très handicapant pour elle. Ces aveux, Marie Lopez de son vrai nom, a décidé d’en parler, suite à la question d’une fan. C’était à l’occasion d’une une séance de questions/réponses qu’elle organisait sur son réseau social Instagram avec ses abonnés.

La petite amie de Henri PFR avait déjà avoué, il y a quelques semaines, avoir de graves problèmes d’acnés. Elle s’était affichée au naturel et sans aucun maquillage. Alors qu’elle n’a pas encore fini de gérer cela, ce sont d’autres petits problèmes qui troublent son quotidien. En effet, la belle souffre de TCA, ce qui signifie troubles du comportement alimentaire.

A la question de l’abonné pour savoir si Enjoyphoenix en a fini avec son TCA, la jeune femme de 26 ans a révélé qu’en réalité, elle a rechuté depuis 2 mois maintenant. Au vue de la situation, la vidéaste a avoué qu’elle essayait depuis quelque temps, d’éviter cette question.

Enjoyphoenix sans filtre

Le TCA dont souffre la youtubeuse serait dû d’après elle, à certains évènements survenus dans sa vie. D’après l’animatrice, c’est un mécanisme de défense de son corps, face à des évènements. De ce fait, son problème alimentaire semble décidé à ne plus la quitter.

Enjoyphoenix a confié avoir tout fait pour venir à bout de ses troubles, mais à chaque fois, elle finit par se rendre compte bien après qu’ils sont toujours là. Heureusement, la jeune femme a révélé que malgré tout, elle continuait d’essayer de s’en sortir. Décidée à combattre ses démons par tous les moyens, Enjoyphoenix a posté sur son compte Instagram, des photos d’une partie de son corps dans un joli bikini. Le but était de contribuer à décomplexer tous ceux qui ont du mal avec les vergetures.

En effet, sur lesdites photos, on pouvait la voir avec des vergetures apparentes. Quand on sait que la jeune fille est suivie par plus de 5 millions d’abonnés sur son compte Instagram, on se dit que son message aura quand même quelques impacts. EnjoyPhoenix a donc posté des photos pour la bonne cause et sans aucun filtre. Cela change de la majorité des influenceurs, qui postent à chaque fois des clichés totalement retouchés avec des filtres.

Ils sont très nombreux, les internautes qui ont applaudi le geste de EnjoyPhoenix. Troubles alimentaires, vergetures…, au final, elle est simplement humaine !