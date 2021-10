Ed Sheeran : À la suite de la grande finale de The Voice All Stars, le chanteur a été testé positif au coronavirus !

Le dimanche 24 octobre dernier, c’est une triste nouvelle que Ed Sheeran a annoncé à sa communauté. En effet, via son compte Instagram, le chanteur de 30 ans a révélé avoir contracté le Covid-19. Pourtant, il y a deux jours, l’homme était à l’enregistrement de la finale de The Voice All Stars diffusé par TF1 dimanche dernier. Apprenez-en plus dans la suite.

Ed Sheeran positif au Covid-19

C’est une terrible nouvelle pour le chanteur de 30 ans. Le dimanche 24 octobre dernier, Ed Sheeran a eu la confirmation d’avoir contracté le coronavirus. C’est ce que les abonnés du chanteur ont pu apprendre grâce à sa propre publication sur son compte Instagram. Cette mauvaise surprise pousse le concerné à mettre ses prochains projets en arrêt.

Il y a deux jours, on retrouvait Ed Sheeran à Paris pour l’enregistrement de la grande finale de l’émission The Voice All Stars. Cette dernière a été diffusée sur TF1 dans la soirée du samedi 23 octobre. Le chanteur pour l’occasion partageait un duo avec Terrence James. Rappelons que la candidate Anne Sila a été la grande championne à la fin.

Un message poignant du chanteur

Par son compte Instagram, Ed a publié un vibrant message qui ne pouvait pas laisser sa communauté insensible. « Salut les gars. Note rapide pour vous dire que j’ai malheureusement été testé positif pour Covid, donc je m’auto-isole maintenant et je suis les directives du gouvernement », pouvait-on y lire. Il ajouta ensuite que cette situation allait impacter son agenda.

« Cela signifie que je ne suis plus en mesure de prendre des engagements en personne pour l’instant, alors je vais faire autant d’entrevues ou de représentations prévues que je peux de ma maison », a-t-il complété. Le chanteur est très proche de ses fans et n’a pas manqué de s’excuser pour la mésaventure qu’il traverse présentement. « Mes excuses à tous ceux que j’ai déçus. Soyez prudents », conclut-il.

Ed Sheeran a su se remettre de ses périodes sombres

Aujourd’hui, le chanteur semble être très à l’aise avec l’image qu’il met en avant. Toutefois, cela n’a pas toujours été le cas. En effet, Ed Sheeran a vécu des périodes assez compliquées dans sa vie. Entre alcoolisme et boulimie, le chanteur était au fond du trou.

Dans certains de ses aveux, on pouvait comprendre qu’il pouvait passer même une nuit entière à boire. L’homme pouvait dormir dans des bus toute une journée. Aussi, son train de vie était très loin d’être recommandable. Peu à peu, Ed s’est éloigné de ce mode de vie jugé nocif.

L’homme sera vu plus tard dans une forme plus mince, et confiait avoir perdu près de 22 kg. Il adoptera un régime alimentaire drastique tout en suivant de nouvelles habitudes quotidiennes dans sa vie. C’est surtout à la naissance de sa fille Lyra Antartica en août 2020 que le chanteur s’est rendu compte qu’il menait une mauvaise vie. Lyra est le fruit de l’union de Ed Sheeran avec Cherry Seaborn.

Par ailleurs, dans un entretien accordé à podcast Spout, il avait confié avoir retrouvé un véritable bonheur à la suite de sa grosse perte de poids.