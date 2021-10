Donald Trump Junior : Le fils de l’ancien président américain vend des t-shirts tamponnés « Les armes ne tuent pas, Alec Baldwin si »… Les internautes sont scandalisés !

Alors que Alec Baldwin est encore accablé par l’accident arrivé lors du tournage de son prochain film, Donald Trump Jr. décide d’enfoncer le clou. Toujours en désaccord avec l’acteur, l’occasion était trop belle pour lui. Il a alors décidé d’en tirer profit, d’une manière douteuse…

Une blague de très mauvais goût !

Halyna Hutchins a trouvé la mort le 21 octobre 2021, pendant le tournage du film Rust. C’est Alec Baldwin qui a tiré le coup de feu, à partir d’une arme qui devait être non chargée. Encore aujourd’hui, l’enquête suit son cours et les personnes impliquées dans l’affaire en sont toujours bouleversées.

Cependant, certaines personnes trouvent le moment opportun pour revenir sur des sujets politiques, et faire des coups bas. C’est le cas du fils de l’ancien président américain, Donald Trump. Celui-ci a trouvé ainsi une bonne occasion pour lancer une nouvelle collection de vêtements, à prix jugé par des critiques, de mauvais goût.

Sortir une collection de vêtements quelle que soit la période, n’est pas un problème. Sauf que l’homme de 44 ans a sorti toute une série de tee-shirts et de sweats qui portent comme slogan : « Les armes ne tuent pas, Alec Baldwin si ». D’ailleurs, il se permet d’en faire la promotion déjà, et il faut débourser 39,99 dollars pour un sweater et 27,99 dollars pour un t-shirt.

Pour prouver son patriotisme, l’aîné des enfants Trump a précisé sur son compte Instagram que les vêtements ont été dessinés mais aussi floqués aux USA. L’homme d’affaires, pour bien faire passer son message, a fait un photomontage où on pouvait voir l’acteur Alec Baldwin avec l’un des t-shirts sur lui. Sur les réseaux sociaux, ce fût un déferlement…

Les internautes dégoûtés par Donald Trump Junior

Évidemment, il y avait des pro Donald Trump qui ont soutenu son fils, et ont apprécié son œuvre. Dans leurs commentaires, ils trouvent le comportement d’Alec Baldwin dégoûtant. Pour eux, l’homme se dit contre les armes à feu, mais les utilisent pour faire de l’argent avec ses films. Pour d’autres, c’est l’industrie Hollywood le problème, car elle ne soutient pas les armes à feu, mais s’en sert pour faire de l’argent. Ces commentaires proviennent du compte Instagram de Donald Trump Jr., après sa publication.

Sur les réseaux sociaux, c’est une autre ambiance ! Aussi bien les médias que les internautes ont trouvé très déplacé cette collection. C’est ainsi que pour certain, Donald Trump Jr. est tout simplement une honte pour l’humanité. Pour d’autres, l’homme d’affaires serait aussi malade que son père et pour d’autres encore, il serait un « rejeton de la haine ».

Notons que tout comme son père, Donald Trump Jr. ne s’est jamais entendu avec Alec Baldwin. Aussi, les Trump sont pro armes, tandis que l’acteur ne s’est jamais caché d’être un militant anti-arme parfaitement assumé.

Donald Trump Jr. a trouvé avec sa collection de vêtements, un moyen de se venger de l’acteur et comédien. Il faut dire que ce dernier faisait rire le public parfois en faisant des imitations de Donald Trump sur le plateau du show américain Saturday Night Live. Une vengeance déplacée, du coup ? A chacun son avis !