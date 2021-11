Danse avec les stars 2021 : Le prime de ce soir compromis pour une célébrité… A quelques heures de la diffusion en direct, elle ne pourra pas danser !

Les choses se resserrent dans Danse avec les stars, et les fans attendent désormais chaque diffusion avec impatience. Cependant, une information vient de tomber, ce vendredi 5 novembre 2021. On apprend que l’une des personnalités qui participe au programme, ne pourra pas réaliser sa prestation cette fois.

Dita Von Teese ne pourra pas danser ce soir !

Coup de théâtre dans l’émission Danse avec les stars. Alors que les fans comptent les heures pour la diffusion du prime de ce soir, on apprend que l’une des célébrités ne sera pas de la partie. Un gros imprévu de dernières minutes, qui risque de bouleverser beaucoup de choses.

Il faut dire que la compétition fait rage, et tous les candidats ont vu leur niveau en danse augmenté. Aussi, ce vendredi 5 novembre 2021, il a été prévu un nouveau show dans le programme. Tout cela vient d’être compromis par cette annonce. Notons qu’il n’y a actuellement que 6 candidats encore en lice pour le programme. Il s’agit de Bilal Hassani, Tayc, Gérémy Crédeville, Aurélie Pons, Michou et Dita Von Teese.

Malheureusement pour ceux qui sont fans de la reine du burlesque, elle ne se déhanchera pas ce soir. On parle bien de Dita Von Teese. Il semblerait que celle-ci doive se ménager en raison de soucis de santé. Cependant, on ne sait pas encore ce qui a bien pu se passer, pour qu’elle ne participe pas au prime de ce soir. Ce sera une grande déception pour le public de Danse avec les stars, car Dita Von Teese fait partie des candidats les mieux classés du programme, depuis le début de l’aventure.

Chamboulement pour le prime

Cet imprévu causé par l’indisponibilité de Dita ce soir risque de contrarier quelque peu les choses pour le prime. En effet, la veille, la production de Danse avec les stars avait annoncé sur son compte Instagram que les danses se feront à 4, pour les 6 couples qui vont s’affronter. Des images ont également été dévoilées, et on sait que Bilal Hassani et Michou danseront ensemble. Tayc et Aurélie Pons vont être côte à côte, et normalement Gérémy Crédeville devrait danser avec Dita Von Teese.

Evidemment, tous seront accompagnés de leur partenaire de danse respectif. Cependant, puisque l’on sait que Dita Von Teese et son partenaire ne seront pas de la partie, que va-t’il se passer pour Gérémy et sa partenaire ? Il faudra attendre ce soir pour le découvrir.

Une autre question taraude aussi, puisque l’on se demande si Dita Von Teese sera éliminée du concours en raison de sa non participation à ce prime. Cependant, il semble que ce ne sera pas le cas, car ce n’est pas la 1ère fois qu’un tel imprévu arrive dans l’émission.

En effet, on se rappelle que lors de la participation de Pamela Anderson il y a quelques années, un tel cas s’était produit, mais l’actrice n’avait pas été éliminée. Un même arrangement devrait donc être fait pour Dita Von Teese, qui d’ailleurs, devrait quand même être sur le plateau de l’émission avec son compagnon de danse malgré tout…