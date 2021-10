Cyril Lignac (Le Meilleur Pâtissier) : Le célèbre chef annonce une excellente nouvelle aux fans !

Bonne nouvelle pour les fans de l’émission Le Meilleur Pâtissier. Il se pourrait bien que sitôt l’émission en cours se termine, Le Meilleur Pâtissier Les Professionnels débute. Ce mardi 19 octobre 2021, Cyril Lignac s’est emparé de son compte Instagram pour annoncer les couleurs. En effet, le tournage du Meilleur Pâtissier destiné aux professionnels a déjà commencé.

Des candidats hauts en couleur !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Le Meilleur Pâtissier (@lmp_m6)

Pour le plaisir des téléspectateurs de M6, Le Meilleur Pâtissier a débuté depuis le jeudi 7 octobre 2021. Il s’agit de la 10e saison de l’émission, qui fait toujours des heureux parmi les internautes. Après quelques épisodes, on remarque que plusieurs candidats se démarquent du lot. Si pour certains c’est en bien, pour d’autres c’est en moins bien.

Il y a quelques jours, déçue par son gâteau, la candidate Margaux en est arrivée à jeter son œuvre à la poubelle. Un geste qui a choqué tout le monde, et qui s’est déroulé ce jeudi 14 octobre 2021. Notons que les prestations de la candidate lui ont valu une élimination ce jour-là. Cependant, Le Meilleur Pâtissier est un concours, il n’est pas possible d’en faire à sa tête. Cette année, même si certains candidats semblent un peu trop colériques parfois, Mercotte veille. En effet, la critique gastronomique n’hésite pas à recadrer ceux qui dépassent parfois les bornes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Le Meilleur Pâtissier (@lmp_m6)

Il faut dire que pour cette 10e saison, la production a décidé de mettre encore plus en lumière des candidats amateurs. Ces personnes pour qui la pâtisserie n’est pas un métier (on réserve cela pour les professionnels), mais plutôt un passe-temps, une passion, et peut-être veulent en vivre à présent. De ce fait, peu habitués par cette ambiance, les candidats sont souvent très stressés. Dans une telle atmosphère électrique, les erreurs ne sont pas rares…

Bonne nouvelles pour les pâtissiers professionnels

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cyril Lignac (@cyril_lignac)

L’avantage des pâtissiers professionnels, c’est qu’ils sont censés être habitués aux situations stressantes. Ainsi, il faut savoir garder son sang-froid pour gérer les commandes des clients, et surtout, une entreprise. Toutefois, dans Le Meilleur Pâtissier, les jurés ont tendance à les juger plus sévèrement, et on peut le comprendre. La pâtisserie est leur métier, alors les petites erreurs d’inattention ne passent pas. Le concours est donc d’un niveau qui semble plus élevé, et les téléspectateurs s’en régalent.

Cette nouvelle formule destinée aux professionnels de la pâtisserie a commencé il y a 4 saisons maintenant, et le succès a été au rendez-vous. Dans cette formule, les candidats se présentent en binôme, et cela est bien nécessaire, au vu des épreuves imposées. Notons que pour la saison passée, ce sont les pâtissiers professionnels Henri et Alexis qui ont remporté le concours. Ces derniers sont amis et venaient de Villefranche-sur-Saône.

Cette année, les téléspectateurs de M6 pourront encore voir les professionnels à l’œuvre, et c’est officiel ! En effet, c’est le célèbre chef et juré Cyril Lignac, qui a annoncé cela sur son compte Instagram, mardi 19 octobre 2021. Il a diffusé quelques clichés pour illustrer le début du tournage de l’émission. Quant à ses abonnés, ils étaient ravis… et nous aussi !