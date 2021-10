Cyril Hanouna serait-il contre le vaccin anti Covid-19 ? L’animateur avoue qu’il n’est toujours pas vacciné et explique pourquoi !

L’animateur Cyril Hanouna a été interviewé il y a quelques heures par le Parisien. Dans cette interview publiée le 1er octobre 2021, il avoue qu’il n’est toujours pas vacciné contre le Covid-19. Bien entendu, il prend la peine d’expliquer ses raisons qui sont assez surprenantes.

Pourquoi Cyril Hanouna n’est-il pas vacciné contre le Covid-19 ?

Cyril Hanouna, l’animateur de Touche Pas à Mon Poste, est présent quotidiennement sur C8. Il s’agit d’ailleurs de l’un des animateurs les plus appréciés en France. Il reçoit régulièrement de nombreuses célébrités, qui prennent plaisir à passer dans son émission. Il semblerait également qu’il fasse partie des animateurs-télé préférés de la première dame, Brigitte Macron.

Depuis quelques jours, Cyril Hanouna a entamé une tournée de promotion pour son livre. Il s’est en effet associé à Christophe Barbier pour écrire l’ouvrage Ce que m’ont dit les Français. C’est à l’occasion de cette tournée qu’il a accordé une interview au Parisien. Il explique lors de cet entretien qu’il n’est toujours pas vacciné contre le Covid-19.

Pour l’animateur, la principale cause de cette hésitation, c’est la peur. Cyril Hanouna avoue qu’il a peur des piqures, pas du vaccin en lui-même. Son père qui d’ailleurs est médecin, le réprimande régulièrement à ce sujet. Malheureusement l’animateur n’arrive pas à dépasser sa peur. Toutefois, pour se protéger et éviter le pire, il prend le temps de se faire tester tous les deux jours.

Cyril Hanouna explique aussi lors de cette interview qu’il se pose beaucoup de questions. Il souhaite se faire vacciner et faire vacciner ses enfants également. Cela leur permettrait de voir leurs grands-parents sans danger. Toutefois, il s’interroge sur les éventuels risques du vaccin sur les plus jeunes. Il ne souhaite pas exposer ses enfants à des effets secondaires indésirables. Ce sont toutes ces raisons qui expliquent pourquoi ni lui, ni sa petite famille n’est vacciné contre le Covid-19.

Covid-19 : les cas de contamination en baisse depuis plusieurs semaines

En France, de plus en plus de personnes acceptent chaque jour de se faire vacciner contre le coronavirus. On recense déjà plus de 50 millions de vaccinés sur le territoire national. Bien entendu, il existe toujours une partie de la population qui reste catégoriquement opposée à ce vaccin. Malgré tout, le virus semble être en régression dans tout le pays.

En effet, il est vrai que le vaccin n’empêche pas de contracter la maladie. Toutefois, il protège contre les formes les plus graves et potentiellement mortelles du virus. De plus, lorsque vous êtes vacciné, vous avez moins de chance de contaminer d’autres personnes. L’engouement de la population par rapport au vaccin a donc permis de réduire considérablement le nombre de nouveaux cas graves.

Les chiffres de ces dernières semaines sont assez encourageants. On peut donc espérer que d’ici là, le virus sera complètement sous contrôle. Il y aurait alors moins de victimes, moins de mesures restrictives, et un retour à la normale pour tous.