Cyril Hanouna : Le célèbre animateur de l’émission TPMP évoque sa rupture avec Emilie… Toujours célibataire, il se confie sur sa vie amoureuse !

Ce qu’on apprécie le plus dans les émissions télé, c’est la spontanéité de certains animateurs. Il leur arrive par moment de se livrer sur leur vie privée, ce qui bien sûr captive l’attention du public. On y a déjà assisté avec Benjamin Castaldi, Matthieu Delormeau, et bien d’autres. Cette fois-ci, c’est à Cyril Hanouna de se mettre à table. Il parle d’un sujet très personnel dans Touche Pas à Mon Poste. Il évoque sa vie amoureuse, notamment sa rupture avec Emilie, la mère de ses enfants.

Cyril Hanouna et Emilie se séparent après 16 ans de vie commune !

C’est ce vendredi 15 octobre 2021 que Cyril Hanouna décide de se confier sur sa vie amoureuse. Pendant l’émission TPMP de ce jour, il raconte une partie de son histoire avec Emilie. Qu’il vous souvienne qu’Emilie est la mère des deux enfants de l’animateur. Ce dernier est en effet père de deux adorables têtes blondes : Bianca 10 ans et Lino 9 ans.

Le couple se rencontre à la radio, et tombe amoureux presqu’aussitôt. Tous les deux filent le parfait amour de 2003 à 2019, avant de se séparer. Emilie décide de quitter le père de ses enfants, après 16 années de vie commune. L’animateur n’entre pas dans les détails pour ce qui concerne les raisons de cette séparation. Toutefois, il semble être resté en très bons termes avec son ex, désormais professeure des écoles.

Cyril Hanouna, le célibataire le plus en vue du moment

Cyril Hanouna âgé aujourd’hui de 47 ans, avoue qu’il est toujours célibataire. Après sa rupture avec Emilie, il n’a jamais eu l’occasion de se remettre en couple. Selon ses dires, il choisit délibérément de laisser passer deux ans après ses ruptures, avant de se remettre en couple. C’est pour lui une façon de témoigner du respect aux femmes qui ont été avec lui.

Toutefois, il semblerait que cela ne soit pas la seule raison du long célibat de l’animateur. En effet, même s’il est clairement un cœur à prendre, Cyril Hanouna n’a pas l’air intéressé par le fait de se trouver une compagne. Ses chroniqueurs le mitraillent de questions, pour connaitre les critères qu’il recherche chez une femme. Sa réponse est qu’il est trop pris par son travail, il n’a donc pas le temps pour les relations amoureuses.

Son ami Guillaume Genton souligne d’ailleurs que l’animateur de TPMP est complètement obsédé par son travail. De son côté, Matthieu Delormeau commente en disant qu’il est sans doute le célibataire le plus en vue du moment. Il est beau, il présente sa propre émission télé, et surtout il est encore jeune.

Face à cette avalanche de compliments, Cyril Hanouna répond avec humour. Il rappelle que sa phrase fétiche c’est : « je n’ai pas de zizi ». Il faut croire que c’est un mantra qu’il se répète souvent pour éviter de se disperser. Si c’est le cas, alors ça fonctionne, car pour l’animateur de TPMP, le célibat ne représente absolument pas un problème.