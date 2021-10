Cyril Hanouna et sa peur des piqûres : L’animateur de C8 va-t-il se faire vacciner ? Il donne sa réponse sur RTL !

L’animateur Alba Ventura a reçu Cyril Hanouna ce mardi 5 octobre 2021 sur RTL. L’occasion pour l’animateur de Touche Pas à Mon Poste d’en dire plus sur le sujet qui turlupine certains de ses fans. En effet, Cyril Hanouna ne s’est pas encore vacciné…

Cyril Hanouna aurait-il peur du vaccin ?

View this post on Instagram Une publication partagée par Cyril Hanouna (@cyrilhanouna)

A entendre la question, on pourrait répondre Oui…et non ! Pour rappel, le pass sanitaire est actif en France depuis le 12 juillet 2021. Le président de la république française avait pris la décision de l’étendre dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Il est venu un moment où la situation sanitaire a semblé se stabiliser. Malheureusement, des variantes sont apparues, rendant les choses encore plus compliquées.

Dès lors, pour tous les résidents en France, il faut obligatoirement suivre un schéma vaccinal complet. Cela peut être un test PCR négatif datant de moins de 48 heures. L’autre option est le certificat d’immunité, ce qui est obligatoire pour pouvoir avoir accès aux bars, aux restaurants, aux salles de spectacles, etc. Pour se simplifier la vie, nombreux sont les Français qui ont accepté de se faire vacciner. Néanmoins, il y en a plusieurs qui ne l’ont pas encore fait. Notons que ce n’est pas parce qu’ils sont contre le vaccin (enfin pas pour tous), mais plutôt parce qu’ils ont peur tout simplement.

Il semblerait que l’animateur emblématique de C8 soit dans ce dernier cas de figure. Déjà, le 30 septembre 2021, alors qu’il a accordé un entretien à un média, Cyril Hanouna a révélé ne pas s’être fait vacciner. Quant à la raison, elle est toute simple…, il a tout simplement peur des piqûres ! Eh oui, ce n’est pas le vaccin qui inquiète le papa de Léon, mais bien l’aiguille. D’ailleurs il a avoué que son père qui est médecin, le gronde pour cela. Finalement, il a opté pour le test PCR tous les 2 jours, en attendant d’avoir peut-être le courage d’y aller un jour.

Peur des seringues, mais pas que…

View this post on Instagram Une publication partagée par Sasha Elbaz (@sashaelbaz)

Si la principale raison pour Cyril Hanouna de ne pas s’être vacciné jusqu’à présent est la peur des aiguilles, cela lui offre aussi le temps de la réflexion. En effet, l’animateur a confié que cela lui faisait beaucoup penser à ses enfants. Il confie avoir peur des possibles conséquences sur les grands parents, souhaitant que ses enfants puissent jouir de ce bonheur. Cyril Hanouna affirme qu’il ne se le pardonnerait jamais, si après la vaccination, on apprenait qu’il y avait des effets négatifs.

Un gros dilemme pour l’animateur de Touche Pas à Mon Poste, qui ne semble quand même pas fermé au vaccin. Alors qu’il était au micro de la radio RTL ce mardi 5 octobre 2021, le sujet a été abordé. Face à Alba Ventura, il a révélé qu’il est d’accord pour la vaccination, ce qui ne l’empêche pas d’écouter ce que disent les personnes antivax. Cyril Hanouna a encore avoué sa peur de cette situation, avant de confier qu’il finira certainement par se faire vacciner. Il en ressort que l’animateur est plein d’incertitudes sur le sujet…