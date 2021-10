Cristina Cordula : La conseillère mode fait des révélations… Fera-t-elle partie du jury Miss France cette année ?

Le concours Miss France est en plein changement depuis un certain temps, et ce ne sont pas les plaintes qui y changeront quelque chose. Alors que l’édition de cette année se prépare, il se pourrait que Cristina Cordula rejoigne le jury du célèbre concours. Notons que c’est Sylvie Tellier, la directrice de la société Miss qui en a parlé la 1ère lors d’un entretien. Cristina Cordula, pour sa part, vient de donner son avis sur la question.

Les Reines du Shopping : qui sera la reine des Miss ?

Cristina Cordula est un ancien top modèle, et aujourd’hui, c’est une conseillère mode, qui a déjà habillé les plus grands. A 56 ans, la brésilienne est une femme d’affaires qui gère son entreprise d’une main de maître. En dehors de cela, elle est connue pour animer diverses émissions sur M6, dont le programme Les reines du shopping. L’émission cartonne toujours autant, même après toutes ces années, et de nombreux fans suivent l’animatrice sur les réseaux sociaux.

Concernant l’élection Miss France, il faut savoir que le mouvement #Osez le féminisme !, a attaqué le concours. Il lui est reproché une violation du droit du travail, etc. Malgré tout, le concours continue de faire rêver les téléspectateurs, depuis un siècle maintenant. Pour le bonheur des fans, ces 2 programmes seront bientôt réunis d’une certaine manière.

Sur ce plan, il y a diverses informations. Déjà, puisque le groupe M6 a été racheté par TF1, cela ne serait pas compliqué. Toutefois, là n’est pas la question, car on apprend que très bientôt, 5 anciennes Miss France vont participer à l’émission de Cristina Cordula. Certes, pour l’émission spéciale célébrités, quelques Miss avaient participé, mais c’était contre des personnalités d’un autre domaine.

Cette fois, l’émission Les Reines du Shopping accueillera 5 Miss France, qui vont concourir entre elles. Cela est prévu pour la semaine du 8 novembre sur M6. Parmi les candidates, il y aura l’actuelle Miss France Amandine Petit, mais aussi Camille Cerf, Cindy Fabre, Nathalie Marquay et Clémence Botino. Le montant des gains s’élèvera cette fois à 10 000 euros, et ira à une association.

Une possibilité…

Alors c’est calé, les Miss France viendront dans Les Reines du Shopping. Qu’en est-il de Cristina Cordula dans le concours Miss France ? Alors qu’elle a été interrogée à ce propos il y a quelques jours, la directrice des Miss France a été claire. Pour Sylvie Tellier, l’animatrice pourrait faire partie du jury du concours. Cependant, elle a précisé que cela n’était pas forcément possible.

Cela n’apporte pas vraiment de réponse à la question, et Cristina Cordula n’en dit pas plus. L’ancien mannequin révèle quand même que l’idée est en discussion, et que cela pourrait être envisageable. Les fans resteront donc un peu dans le flou, et si les discussions aboutissent, on en saura plus. Dans le cas contraire, ce ne sera pas pour cette année, que l’on verra Cristina Cordula s’installer pour contribuer à l’élection de la prochaine Miss France. Réponse définitive en décembre 2021.