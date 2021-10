Claude Dartois (Koh Lanta) : Y a-t-il un pacte financier secret entre certains candidats ? Le candidat répond aux accusations !

Depuis un certain temps, des accusations planent sur Claude Dartois, l’un des aventuriers de l’émission Koh-Lanta. Tout est parti d’un candidat qui a affirmé que Mohamed, Clémence et Coumba ont fait une alliance en 2005. Résultat, le chèque de 110 000 euros que Clémence avait gagné, a été partagé entre les 3. Cette année pour l’édition All Stars « Koh-Lanta, La Légende », la rumeur dit qu’il y a eu une alliance, et que cela inclut Claude Dartois. Ce dernier s’explique enfin…

Une affaire de pacte financier secret

View this post on Instagram Une publication partagée par Claude Dartois (@claude_kohlanta)

Pour cette édition de Koh Lanta, la production a rassemblé la crème des candidats, les aventuriers qui ont marqué l’émission présentée par Denis Brogniart. Il faut dire que l’émission fête ses 20 ans cette année, et pour l’occasion, ce sont 20 candidats qui ont été sélectionnés. Cependant, ce ne sont pas n’importe quels candidats qui ont été choisis. Il s’agit de ceux qui ont déjà participé et qui ont marqué les téléspectateurs et l’émission.

Parmi les candidats, il y en a qui se connaissent très bien, surtout que la plupart ont déjà participé plusieurs fois à l’émission. Ce fût le cas de Claude Dartois, qui fait partie des candidats les plus suivis par les internautes. Cette année, cela fait 4 fois qu’il participe à l’aventure Koh Lanta, devenant une petite star sur les réseaux sociaux, avec des milliers d’abonnés. En dehors de cette année 2021, on l’a déjà vu dans Koh Lanta en 2010, en 2012, et aussi en 2020.

A 42 ans, Claude Dartois est un père de famille et il est également chauffeur de maître. Il est vrai que parfois dans les épreuves, certains internautes s’agacent par rapport à son comportement dans le jeu. Malgré tout, il reste l’un des meilleurs. En ce moment, il y a une rumeur qui parle d’alliances entre candidats de Koh Lanta. C’est l’un des ex candidats du jeu, Mohamed, qui en a parlé. Très vite la question a été posée de savoir si Claude Dartois avait fait de même pour cette édition. Alors que la rumeur s’enfle, l’aventurier décide d’en parler.

Des affinités oui, mais pas de pacte pour Claude Dartois

View this post on Instagram Une publication partagée par Claude Dartois (@claude_kohlanta)

C’est ce lundi 11 octobre 2021, que Claude Dartois est revenu sur les accusations de pacte financier qui planent sur lui. A cet effet, il a accordé une interview à un média. L’aventurier a assuré que ce sont les poteaux et le titre qu’il vise. De même, il révèle être lucide, de sorte à s’adapter selon la situation qui se présente. Aussi, cela se fait sans alliance prédéfinie, ce qui fait qu’il ne se positionne pas immédiatement.

En termes d’affinités, on sait que Claude Dartois est ami avec Coumba par exemple. Il révèle être proche de certains aventuriers, mais assure n’avoir fait aucun pacte formel. Pour Claude Dartois cela reste un jeu, et chacun doit pouvoir accepter les règles et sortir quand vient l’élimination. L’aventurier affirme qu’ils sont tous au même niveau. En ce qui le concerne, il se dit fier de ses aventures, qu’importe le dénouement : « Victoire ou pas, peu m’importe. Je suis fier de mes quatre aventures. Je me suis investi, j’ai tout donné et je n’ai plus rien à me prouver ». Tout est dit !