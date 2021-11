Christophe Michalak : Le célèbre pâtissier victime d’un terrible accident et gravement blessé… Son épouse raconte ce qui s’est passé !

Ce 10 novembre 2021, les fans de Christophe Michalak ont eu des sueurs froides, et pour cause. Son épouse Delphine vient de révéler qu’il a eu un terrible accident et serait blessé avec plusieurs fractures ! Que s’est-il passé !?

Accident de vélo, fractures… quelle frayeur !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Delphine Michalak (@delphine_michalak)

Le couple Michalak a été très secoué dernièrement, comme le révèle le post de la femme du chef, ce mercredi 10 novembre 2021. C’est sur son compte Instagram que la belle actrice a révélé ce qui est arrivé à son mari dernièrement, n’omettant pas les détails de l’affaire.

Delphine Michalak, née McCarty, a publié une photo de son mari qui apparaissait de profil et en gros plan. Si l’homme semblait serein sur le cliché, il en est autrement en ce moment. En effet, Christophe Michalak a vécu très récemment une grande mésaventure qui aurait pu se terminer d’une très mauvaise manière. D’après l’actrice, ils viennent de sortir de 3 jours de grand stress, et son époux rentre au bercail.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Delphine Michalak (@delphine_michalak)

Cependant, le célèbre chef ne rentre pas d’un voyage. Il a subi un terrible accident au cours duquel il s’est retrouvé coincé contre une voiture, par un bus ! Notons que Christophe Michalak était pour sa part à vélo. Un grave accident où des pompiers ont dû intervenir. Dans son poste, l’actrice et humoriste les a remerciés, ainsi que toute l’équipe de l’hôpital Lariboisière, qui s’est occupée de son mari. Cet accident lui aura coûté 3 fractures, et ce n’est pas fini. Il faudra également de longues séances de rééducation.

Delphine Michalak remercie tout le monde

Le fait que ce grave accident soit survenu peu avant les fêtes de fin d’années, ne doit pas être une mince affaire pour le chef pâtissier. Tout le monde sait qu’en cette période de l’année, les chefs sont toujours débordés. Heureusement pour Christophe Michalak, il dispose d’une équipe des plus performantes, dirigée d’une main de maître par Damien Angelucci, son chef exécutif.

Maintenant que son chéri est rentré à la maison après 3 jours d’hospitalisation, Delphine a tenu à remercier tous ceux qui l’ont aidé ou soutenu d’une quelconque manière. Il s’agit entre autres de l’équipe du chef, de leurs amis, de leurs voisins, de leur gentille marraine, et même des commerçants de quartiers.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Delphine Michalak (@delphine_michalak)

Comme quoi, Christophe Michalak est un homme très bien entouré, ce qui l’aidera sûrement à vite se remettre sur pied. Surtout, il pourra compter sur son épouse Delphine, avec qui il s’est marié en 2013. Tous 2 ont un fils nommé Victor né en 2014. Avec un 1er fils pour l’actrice nommé Darius.

Pour le chef, ce sera comme un nouveau confinement, lui qui a vécu le 1er de façon assez bien quand même. Dans une interview en 2020, Christophe Michalak confiait qu’il était loin d’être parfait, mais qu’il essayait de progresser. Il en faut du courage pour avancer et progresser, aussi, on espère que ce terrible accident sera vite classé parmi les mauvais souvenirs pour Christophe Michalak et son épouse.