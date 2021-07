Christina Milian : la femme de Matt Pokora poste une photo avec un décolleté gigantesque !

Alors que certaines personnalités françaises et internationales ont tout simplement choisi de ne plus du tout communiquer sur les réseaux sociaux pendant la saison estivale, ce n’est pas le cas de tout le monde et notamment de Christina Milian. Avec de plus en plus de fans qui ne cessent de liker ses publications sur les réseaux sociaux, on ne compte plus le nombre de fois où on a pu la voir dans des situations assez dingues, comme encore récemment où elle a pu partager avec tous ses fans un message de soutien assez fou et incroyable, c’est le moins que l’on puisse dire.

On savait en effet que la compagne de Matt Pokora n’avait pas froid aux yeux, mais personne n’aurait pu être en mesure de penser qu’elle allait pouvoir faire parler d’elle de cette façon, comme on a pu le voir ces derniers jours dans une publication qui fait froid dans le dos. On sait en effet que la jeune femme peut parfois avoir des difficultés dans son quotidien, et les images qu’elle peut partager parfois sont assez difficiles à vivres pour elle. Mais il en faut beaucoup plus pour pouvoir m’impressionner, et Christina Milian a pu le prouver une nouvelle fois avec une photo assez dingue.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Christina Milian (@christinamilian)

En effet, cette dernière ne se prive pas pour pouvoir diffuser parfois des photos assez osées, et on ne compte plus d’ailleurs le nombre de fois où elle a pu partager des photos dans des petites tenues : elle n’a clairement rien à envier aux autres femmes plus jeunes que l’on peut parfois voir sur les réseaux sociaux, qu’il s’agisse de mannequins ou bien encore de grandes stars de la télé-réalité française ou même internationale comme par exemple Kim Kardashian.

Christina Milian en petite tenue : les fans en redemandent

Ce n’est pas la première fois que la femme de Matt Pokora a décidé de frapper têtes fort sur les réseaux sociaux en diffusant de nouvelles photos complètement dingues : elle a pu le prouver à de nombreuses reprises, et elle a même pu s’exposer parfois à une certaine censure sur les réseaux sociaux qui aurait pu voir certains de ses messages disparaître sur le web. En effet, pour que certains fans le fassent également remarquer, on se doute bien que Christina Milian ne doit pas toujours être dans une position assez facile ni à son avantage.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Christina Milian (@christinamilian)

En revanche, avec des déclarations de plus en plus compliquées à suivre, certains de ses fans peuvent parfois s’éloigner d’elle et cela peut lui causer de graves problèmes. On se souvient notamment de certains messages assez impressionnants où elle n’avait tout simplement pas hésité à diffuser des photos dans des petites tenues pour la marque de lingerie dont elle est l’égérie avec la chanteuse Rihanna. Mais pour pouvoir en avoir le cœur net, il va falloir être patient et voir les prochaines photos et vidéos que pourrait bien diffuser encore une fois la compagne de Matt Pokora, la chanteuse et comédienne Christina Milian.

Christina Milian fait des efforts pour perdre du poids après sa grossesse

Alors que la jeune maman vient tout juste d’accoucher il y a de cela quelques mois, personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer une seule seconde qu’elle allait pouvoir faire parler d’elle de cette façon, c’est le moins que l’on puisse dire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Christina Milian (@christinamilian)

Avec des prises de paroles sur les réseaux sociaux assez nombreuses, on a pu voir néanmoins que Christina Milian avait pu dévoiler plusieurs méthodes pour pouvoir perdre du poids après une grossesse, notamment en portant des vêtements bien adaptés à cette situation !