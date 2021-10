Céline Dion : La sœur de la célébrité donne des nouvelles de la chanteuse… « Ce qui lui arrive est douloureux » !

La star mondiale Céline Dion avait elle-même souligné vouloir se focaliser entièrement sur sa santé. Dans un état toujours inquiétant chaque jour qui passe, sa communauté s’inquiète. La grande sœur de l’artiste a alors souhaité donner des nouvelles de l’artiste. Dans les colonnes de Paris Match, Claudette Dion a révélé que sa petite sœur doit absolument rester au repos. On vous en apprend plus dans la suite.

Une bien triste nouvelle pour les fans de Céline Dion

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Céline Dion (@celinedion)

Le mardi 19 octobre dernier, Céline Dion a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle annulait plusieurs de ses concerts préalablement prévus à Las Vegas. La chanteuse avait le cœur totalement brisé à cause du fait qu’elle n’allait pas pouvoir répondre aux attentes. Selon ses propos, elle travaillait avec son équipe depuis près de huit mois afin de pouvoir être sur scène en novembre.

Malheureusement, ses fans de Las Vegas ne la verront pas. Céline avait ensuite assuré qu’elle allait devoir se concentrer sur sa santé afin d’être vite rétablie. Pouvoir retrouver une bonne forme et vite, c’est la priorité de la veuve de René Angelil. Des explications données par elle-même via un communiqué.

Par ailleurs, Céline Dion avait en effet indiqué à ses fans qu’elle souffrait de spasmes musculaires sévères et persistants. Impossible pour elle d’envisager une prestation sur scène dans cet état.

Quand Claudette Dion donne des nouvelles de sa sœur

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Celine Dion Fan (@celine_marie_claudette_dion)

Depuis ce dernier communiqué, la mère de René-Charles et des jumeaux Nelson et Eddy a disparu des radars. Heureusement, on peut compter sur sa sœur Claudette Dion pour tenir le public informé. Toujours dans les colonnes de Paris Match le jeudi 28 octobre dernier, cette dernière a indiqué que le corps de Céline n’en pouvait plus.

« Elle a 53 ans, la préménopause, les changements hormonaux que ça entraine, ça n’aide pas…Je lui répète souvent ‘’Sois sage avec toi-même !’’ Je sais qu’elle est ultra-disciplinée et prudente. Mais le corps a ses caprices aussi. C’est bien qu’elle l’ait écouté », a-t-elle ajouté par la suite.

Tout ce que veut Céline Dion, c’est remonter sur scène

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Céline Dion (@celinedion)

D’après Claudette Dion, tous les muscles de Céline ont fini par lâcher. « Ce qui lui arrive est douloureux », précise-t-elle. Toutefois, elle n’a pas manqué de faire comprendre qu’il n’y avait rien de grave et que les fans n’ont pas besoin de s’inquiéter.

À en croire notre informatrice, sa sœur n’hésite pas à demander des recommandations quand le besoin se fait ressentir. On peut être également certain que la chanteuse a le moral et ne laissera rien tomber.

Enfin, la nouvelle rassurante est surtout le fait que Céline Dion pourra compter sur l’apport de sa famille. En effet, même si elle est obligée de se reposer, sa famille lui reste disponible de façon permanente. Des propos de Claudette, on apprend que sa sœur Linda s’occupe des enfants depuis bien longtemps.

Les fans de celle qui a interprété My Heart will go peuvent être tranquilles, elle les porte toujours dans son cœur. Tout ce que désire la chanteuse, c’est revivre de grandes émotions avec sa communauté. « Céline n’a qu’une envie : remonter sur scène », déclarait sa sœur. Cela prendra peut-être le temps qu’il faudra, mais on espère la revoir sur pieds.