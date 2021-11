Carla Moreau et Kevin Guedj : Les stars de la téléréalité révèlent les raisons pour lesquelles elles n’ont pas voulu s’installer à Dubaï !

Ils représentent La Mif, et ont désormais leur propre émission de téléréalité. C’est à cette occasion que Carla Moreau et Kevin Guedj ont été invités dans Touche pas à mon poste, sur C8. C’était ce vendredi 5 novembre 2021, et ils ont bien voulu répondre à certaines questions des chroniqueurs. Il s’agit entre autres d’en savoir plus sur leur décision de rester en France, contrairement à la plupart des candidats de télé-réalité.

Une nouvelle téléréalité baptisée La Mif

Il y a quelques mois, Carla Moreau et Kevin Guedj étaient dans la tourmente. En effet, ils ont subi une tempête médiatique, qui découle d’une affaire de chantage à la sorcellerie. Finalement, le couple a complètement cessé d’être membre des Marseillais, un programme qui les a fait connaître. C’est d’ailleurs dans l’émission que le couple s’est connu, et Carla Moreau et Kevin Guedj ont affirmé que cette décision n’avait pas été facile pour eux.

De même, le couple a confié que cela se passait bien avec cette production, et qu’ils avaient beaucoup d’amis là-bas. Ces déclarations, c’est sur le plateau de Touche pas à mon poste qu’ils en parlaient. On était début juin de cette année, et Kevin Guedj a cité entre autres Paga, Maeva, Julien, Jessica, et autres membres des Marseillais, qu’ils aimaient beaucoup.

Dorénavant, la page est vraiment tournée, et Carla Moreau et Kevin Guedj se sont résolument tournés vers d’autres aventures. Ce vendredi 5 novembre 2021, les parents de la petite Ruby étaient sur TPMP pour parler de La Mif, leur propre téléréalité. L’émission passe déjà sur MyCanal, et le programme est centré sur leur petite vie. Ainsi, les caméras suivent le quotidien de leur petite famille, et leurs interactions avec leur nouvelle bande d’amis. Pour la 1ère saison de La Mif, le thème se concentre sur l’organisation de l’anniversaire de leur petite fille, Ruby.

Ils se sentent bien mieux en France…

Fini les diverses polémiques, les choses semblent s’être tassées. Lors de leur passage dans l’émission de Cyril Hanouna sur C8 ce vendredi 5 novembre 2021, les anciens Marseillais ont abordé plusieurs sujets. Ils ont en effet répondu à plusieurs questions posées par les chroniqueurs, curieux de leur nouvelle vie.

Entre autres, leurs débuts tumultueux ont été évoqués, et ils ont également été questionnés sur les rapports qu’ils entretiennent dorénavant avec les Marseillais. Carla Moreau et Kevin Guedj ont révélé que parmi leurs anciens camarades, il y en a eu peu qui les ont soutenus pendant leurs moments difficiles.

A la question de Guillaume Genton de savoir ce qui les pousse à rester en France plutôt que de partir s’installer à Dubaï, la réponse est claire. C’est Carla qui a répondu au chroniqueur de TPMP, et c’est tout simplement parce qu’avec son chéri, ils sont bien en France. D’après Carla, ils sont auprès de ceux qui les aiment, de leur famille, et surtout, c’est dans ce pays qu’ils se sentent vraiment chez eux. On se demande en effet pourquoi partir dans ces conditions…