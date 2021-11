Carla Bruni, Nagui et plusieurs stars en mode Halloween : Découvrez comment les stars ont fait frissonner leur communauté avec leur costume !

Dans le cadre d’Halloween 2021, de nombreuses stars ont sorti le grand jeu le dimanche 31 octobre dernier. C’était l’occasion de se montrer dans son plus beau déguisement afin de faire frissonner son entourage. Bien entendu, la prise de photos n’a pas manqué au rendez-vous. On vous en apprend davantage dans la suite.

C’est Halloween, et les célébrités se lâchent

Dimanche 31 octobre dernier, les enfants pouvaient déjà sonner aux portes pour demander des bonbons ou un sort. Cependant, il n’y avait pas que les enfants qui savaient s’amuser. D’ailleurs, on a pu voir des célébrités sortir leur meilleur déguisement pour effrayer le maximum de gens lors d’Halloween. Sur les réseaux sociaux comme Instagram, les photos n’ont pas arrêté de pleuvoir.

La chanteuse française Carla Bruni s’est également mise à la fête en optant pour un chapeau et un costume de sorcière. Louane quant à elle, a préféré se tailler une tenue de pirate en s’entourant de ses copines. Katy Perry s’est plutôt tournée vers une célébration d’Halloween en famille. On l’a vue se déguiser en seringue de vaccin.

Les célébrités de la télévision française ne sont pas restées en marge de la fête d’Halloween. C’est ainsi que Nagui et Mélanie Page se sont aussi prêtés au jeu. Sur un cliché publié par la journaliste Laura Tenoudji, on la voit maquillée d’une tête de mort dans un style mexicain. Karine Ferri, l’animatrice, a plutôt misé sur une longue robe noire. Cette dernière portait des manches en dentelle. Par ailleurs, la famille de Sylvie Tellier s’est penchée sur le thème des squelettes, tout en y ajoutant une petite touche de citrouille.

Halloween, c’était le 30 octobre ailleurs

D’un autre côté de la planète, la fête d’Halloween ne se tenait pas le dimanche 31 octobre dernier. On a donc assisté à des célébrations dans la journée du 30 octobre. Ainsi, de nombreuses stars américaines ont été remarquées dans la ville de Los Angeles. On peut déjà évoquer Justin Bieber aperçu dans un costume d’ours voire Paris Hilton qui s’est déguisée en princesse. Will Smith, le célèbre acteur de Men In Black a vu ses enfants Willow et Jaden Smith se prêter également à la danse. Joe, Kevin ainsi que Nick Jonas se sont aussi illustrés pour Halloween.

D’autres stars qui ont célébré Halloween 2021

Le rappeur Lil Nas X a probablement été celui qui a opté pour l’un des déguisements et maquillages les plus impressionnants. L’homme s’est en effet déguisé en Voldemort, l’éternel méchant qu’on connaît dans la saga Harry Potter. Plus loin, c’était l’actrice Courteney Cox qui se mettait en scène à travers une parodie du film Scream. Elle avait d’ailleurs été une des vedettes au cours de l’année 1996.

L’actrice new-yorkaise Kerry Washington qu’on a pu voir dans Scandal et Django Unchained n’est pas restée en marge de la fête. La jeune femme a préféré parodier la série Squid Game, au moyen d’un jogging numéroté. Enfin, le footballeur français Kylian Mbappé a combiné les influences en ajoutant une touche personnelle au film Un Prince à New York. On l’a alors vu en mode zombifié dans un costume imitant celui d’Eddy Murphy.