Carla Bruni dévoile ses points communs avec son mari et ancien président Nicolas Sarkozy : « Nous avons le même narcissisme » !

Carla Bruni Sarkozy a fait des confidences dans les pages du magazine Egoïste le lundi 27 septembre dernier. À cette occasion, la femme de l’ancien président de la République française Nicolas Sarkozy aborde le sujet de son mariage. Elle évoque également les points qu’elle partage en commun avec lui. Dans cet article, plus de détails à ce propos.

La reconnaissance, le premier moteur de Carla et Nicolas Sarkozy

Les destins de Carla Bruni et de Nicolas Sarkozy ont été scellés lors d’une soirée. C’était en effet en novembre 2007, à l’occasion d’un dîner chez Jacques Séguéla. À cette époque, Nicolas Sarkozy qui était chef de l’État sortait tout juste de son divorce d’avec Cécilia Attias. Cela n’a cependant pas empêché son cœur de s’ouvrir sans méfiance à l’ex-top model.

Très rapidement, leurs fiançailles ont eu lieu et leur mariage s’en est suivi en 2008, au mois de février précisément. Le président et son épouse ne se quittent pas d’une semelle. Ils semblent vivre le parfait bonheur et ont eu ensemble une petite fille prénommée Giulia née en octobre 2011. Les années passent, mais les deux amoureux s’accordent toujours aussi bien. La principale raison est qu’ils se ressemblent énormément.

Celui qui s’est majoritairement consacré à la politique et celle qui a commencé sur les catwalks sont attirés par la lumière. Tous les deux, ils se sont très vite compris quant à leur besoin de reconnaissance. Dans les colonnes du magazine Egoïste, elle explique que la reconnaissance est une chose qu’elle aime. Pour elle, ce n’est pas un problème qu’elle soit reconnue puisqu’elle adore ça d’ailleurs. C’est un trait qu’elle a en commun avec son époux.

On retrouve les révélations de l’ancienne première dame de la France dans la parution du magazine du 27 septembre 2021.

Carla Bruni : une addiction à l’amour !

On se rend compte à la lumière des lignes précédentes que la reconnaissance constitue le premier fondement de ces deux amoureux. Ils se sont visiblement très bien trouvés. Carla Bruni Sarkozy affirme d’ailleurs qu’avec son époux, ils sont quémandeurs de reconnaissance. Elle conclut son analyse en affirmant qu’elle partage avec Nicolas Sarkozy, le même narcissisme.

La femme de l’ancien président de la République confirme tenir au besoin d’exister dans le regard du prochain, comme son époux. Ce serait d’après elle l’une des choses qui la rattache à ce dernier. Pour Carla, il s’agit d’une fosse sans fond. Avec Nicolas, ils veulent se sentir aimés partout. C’est même insupportable pour elle de penser qu’il y a encore des endroits dans le monde où personne ne l’aime.

Jean-Jacques Goldman fait partie de ceux qui ont très bien connu madame Sarkozy. À son propos, il disait que cette dernière a l’ambition d’être un jour la femme la plus aimée du monde. Lorsque Carla a pris connaissance de cette affirmation de Jean-Jacques, elle ne semblait pas la connaître. Toutefois, elle a confirmé qu’il s’agit d’une affirmation totalement vraie, mais parviendrait-elle à véritablement réaliser ce rêve ?