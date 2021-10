Camille Lacourt et Alice Detollenaere : Le couple semble très complice… Alice adresse une magnifique déclaration à son chéri !

C’est ce samedi 02 octobre qu’Alice Detollenaere partage des clichés avec son compagnon. C’était à l’occasion de la 28e édition d’Octobre rose. La jeune femme poste donc une série de clichés sur son compte Instagram. On peut la voir partager des moments de grande complicité avec Camille Lacourt, son amoureux. Tous les deux sont engagés dans la lutte pour la prévention du cancer du sein.

Alice Detollenaere très impliquée dans la lutte contre le cancer du sein

View this post on Instagram Une publication partagée par Alice Detollenaere (@alice_deto)

Pour le mannequin Alice Detollenaere, ce mois est très important. En effet, du 1er au 31 octobre 2021, se tiendra une nouvelle édition de la campagne d’Octobre rose. Ce sera la 28e édition. Il s’agit d’une campagne qui se tient chaque année, et qui est consacrée à la lutte contre le cancer du sein. C’est un combat qui touche particulièrement Alice Detollenaere. Cela se comprend d’ailleurs aisément, puisqu’elle a elle-même été touchée par cette maladie.

Aujourd’hui mère d’un petit garçon appelé Marius, elle s’implique au maximum pour cette cause. Elle a eu la chance de remporter son combat contre le cancer, mais reste toujours très vigilante. Elle prône donc la prévention en encourageant les femmes à se faire dépister. Elle a aussi rédigé un livre pour raconter sa propre expérience. Il est intitulé Guérie par ton amour, et est publié au cours du mois de septembre 2021.

La jeune femme s’exprime régulièrement à ce sujet, pour partager son point de vue. Elle souhaite que grâce à son vécu, d’autres femmes puissent trouver le courage de lutter contre la maladie. Elle donne donc des conseils. Elle publie aussi des messages d’encouragement à l’endroit des femmes confrontées au cancer du sein. De plus, en tant que mannequin, elle montre aux femmes qu’on peut parfaitement s’accepter avec une nouvelle poitrine.

Camille Lacourt soutient sa compagne en militant contre le cancer du sein

View this post on Instagram Une publication partagée par Alice Detollenaere (@alice_deto)

Le célèbre nageur Camille Lacourt apporte un soutien indéfectible à sa compagne. Pour preuve, Alice Detollenaere publie ce samedi 02 octobre, des clichés d’elle et de son chéri. La jeune femme très active sur les réseaux partage régulièrement des photos. Seulement cette fois-ci, il y a une différence. Le couple est en rose, pour faire référence à la campagne d’Octobre rose.

Le mannequin est l’ambassadrice de l’événement, et visiblement, elle peut compter sur son compagnon pour l’épauler. Elle lui adresse d’ailleurs un message très émouvant dans la légende de son post. Elle le remercie de porter du rose et de la soutenir dans son combat. Ce message plein d’amour n’a pas laissé les internautes indifférents. Ils étaient nombreux à commenter la publication avec des messages plein de bienveillance.

Un tel élan de solidarité devrait donner plus de force à Alice Detollenaere qui se bat pour une noble cause. Le but de tout ceci est de prévenir les dégâts causés par cette maladie, en la diagnostiquant le plus tôt possible. Il faut espérer qu’un jour toutes ces campagnes puissent faire baisser le nombre de cas graves de cancer du sein.