Camille Lacourt et Alice Detollenaere : La femme annonce une terrible nouvelle à ses fans… Elle devra subir une lourde opération contre le cancer du sein !

Depuis des mois, Alice Detollenaere lutte contre le cancer du sein. Si elle est parvenue à s’en sortir jusque là, la jeune femme est devenue une personne très active dans la sensibilisation contre ce mal. Cependant, revirement de situation, la reine de beauté a annoncé ce mercredi 20 octobre 2021, une nouvelle qui attriste grandement ses fans.

Une ablation préventive du sein droit !

Une femme belle, forte et courageuse, c’est ce qu’Alice Detollenaere inspire à la majorité de ses fans. Il faut dire que la miss Bourgogne 2010 en a fait du chemin depuis toutes ces années, et tout n’a pas été facile. En effet, la jeune femme est une survivante du cancer du sein, un mal contre lequel elle a dû lutter pendant des mois. Il y a environ 4 mois, la vie lui a fait cadeau avec son compagnon Camille Lacourt, d’un petit Marius.

Active sur les réseaux sociaux, la jeune femme s’est mise dans la sensibilisation, racontant son histoire, et exhortant les gens pour des dons en faveur de la recherche. Dernièrement, elle a sorti un livre aux Éditions Leduc, et c’est préfacé par son compagnon, Camille Lacourt. Le livre est intitulé Guérie par ton amour.

Cependant, il semblerait qu’Alice Detollenaere n’en ait pas encore fini avec ce maudit cancer. Elle a fait une grave annonce sur son compte Instagram en story, en ce mercredi 20 octobre 2021. La jeune femme devra subir encore une opération, cette fois, c’est pour une issue radicale. En effet, elle a expliqué avoir reçu ses résultats de l’analyse génétique, et il s’avère qu’elle a un gène altéré. La solution qui s’impose au final, c’est une ablation préventive du sein droit !

Un compagnon attentionné qui la soutient et l’épaule

Dans cette terrible épreuve qui s’abat encore sur elle, Alice Detollenaere pourra compter sur le soutien de son compagnon. L’ancien nageur professionnel 5 fois champion du monde, est d’après la jeune femme, très attentionné. Il faut noter qu’il est énormément impliqué dans la lutte contre ce cancer, soutenant sa conjointe.

D’ailleurs, il lui arrive de poser aux côtés de la maman de Marius, pour la bonne cause. Il y a quelque temps, c’est tout de rose vêtu que Camille Lacourt est apparu aux côtés d’Alice Detollenaere, sur son compte Instagram. C’était en honneur d’octobre Rose, mois choisi pour être dédié à la lutte contre le cancer du sein. Sa compagne l’en a chaudement remercié en légende.

Pour cette nouvelle épreuve imposée par ce cancer, nul doute qu’il sera encore et toujours présent pour sa chérie. On se rappelle que pour la tournée de promotion du livre d’Alice Detollenaere, les tourtereaux sont restés les mains liés la majorité du temps en interview. Témoin vivante de ce que le cancer du sein peut causer, la jeune femme n’hésite pas à partager ses expériences. C’est ainsi que pendant sa grossesse, elle a posté sur Instagram, un selfie d’elle en maillot. On pouvait voir que l’un de ses sein se développait, alors que l’autre non. Sans tabou, Alice Detollenaere continue la lutte… Courage Alice !