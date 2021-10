Bruno tombe sur un coup fatal : Le super champion vient d’être éliminé de l’émission… Il est content de la manière dont cela s’est passé !

Il est le plus grand champion des 12 coups de midi, et de tous les jeux télé confondus. Il a battu tous les records possibles et imaginables en matière de jeu télé, mais ce mardi 5 octobre 2021, coup de théâtre ! Bruno vient d’être éliminé par un candidat prénommé Loris…

C’est finalement arrivé !

Bruno Hourcade est âgé de 30 ans, et le nombre de ses participations aux 12 coups de midi, s’élève à 252 émissions. Champion incontesté avec une splendide cagnotte qui s’élève à 1 026 107 euros (cadeaux et gains compris), Bruno a battu tous les records en matière de jeu télé. Avec un parcours impressionnant, ce puits de connaissances semblait imbattable, et même en ce jour où il a été vaincu, ce n’était pas parce qu’il n’avait pas de réponses.

Le champion est tombé en ce mardi 5 octobre 2021, sur Loris. Jeune étudiant de 20 ans en médecine, celui-ci a démontré qu’il avait un grand potentiel. Les 2 candidats se sont retrouvés en face à face à l’épreuve du Coup fatal. Tous 2 semblaient avoir toutes les réponses aux questions, mais Loris s’est montré plus rapide que Bruno sur le buzzer, éliminant ainsi le grand champion.

Concernant ce dernier, c’est plutôt satisfait et sans regret qu’il quitte l’émission : « J’ai perdu au coup fatal. C’était ultra-serré. J’ai donné ma réponse juste après le gong. Je pars comme ça. Je trouve que c’est la meilleure manière de perdre. Lors des duels, on peut avoir des remords, quand on est défié et que l’on se trompe. Quand on passe au rouge également, parce que ça veut dire qu’on a donné deux mauvaises réponses avant. Sur cette manche-là, je suis tombé sur plus fort que moi. Je n’aurais pas pu mieux faire. ».

Un grand champion, le plus grand champion, s’en va. Cependant, les téléspectateurs vont-ils assister au même moment à l’arrivée d’un autre champion dans la famille des 12 coups de midi ? On dirait bien que Loris en a toutes les qualités, mais c’est l’avenir qui le dira au final. Ce dernier a en tout cas tout le soutien de Bruno, qui a confié lors d’une interview, que Loris aura besoin d’argent pour la suite, lui qui est étudiant en médecine.

Une fin qui ne date pas d’aujourd’hui…

Il est vrai que c’est ce mardi 5 octobre 2021 que l’épisode de l’élimination de Bruno a été diffusé sur TF1. Cependant, cela a été enregistré depuis plusieurs semaines maintenant. Le désormais ancien candidat des 12 coups de midi a confié avoir été éliminé depuis le mois de juillet 2021. C’est donc 3 mois plus tard que cela a été diffusé, un écart bienvenu pour lui, qui en a profité pour préparer son entourage à la nouvelle.

Bruno a avoué avoir un peu de crainte quant à la suite. En effet, il se prépare mentalement et sait déjà qu’il continuera à suivre les 12 coups de midi. Il a aussi avoué qu’il risquait de pleurer encore devant l’émission. Pour lui, c’est un peu comme une relation qui prend fin, surtout qu’il y a vécu de beaux moments. Quant à savoir ce qu’il fera des gains qu’il a emmagasiné tout au long de son parcours, Bruno a déjà plein d’idées. Le super champion compte garder son argent de côté, en l’investissant. Cela peut-être dans de l’immobilier, les assurances, etc., mais en attendant, il compte se faire plaisir avec des voyages. Ce n’est pas l’argent qui va manquer pour ça !