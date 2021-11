Bertrand-Kamal (Koh-Lanta) : Que devient la cagnotte lancée après le décès du candidat ? Un an après, des informations choquantes sont révélées !

Il y a une affaire Bertrand-Kamal en ce moment à la justice, et pour cause. Un individu aurait récolté de l’argent en se servant de l’histoire de l’ancien candidat de Koh-Lanta décédé. L’affaire a été traînée en justice, afin que la lumière soit faite…

Un autre compte avec un nom mal écrit pour éviter une escroquerie ?

Tous les fans de l’émission Koh Lanta connaissent forcément Bertrand-Kamal. Le candidat a participé à la précédente saison du programme intitulé de Koh-Lanta, Les 4 Terres. C’est au moment de la diffusion de l’émission sur TF1 que sa mort a été annoncée. Âgé de 30 ans, Bertrand-Kamal venait de succomber au cancer du pancréas.

Quelques mois plus tard, la finale s’est déroulée en direct comme d’habitude, sous la houlette de Denis Brogniart. Ce fût la candidate Alexandra qui remporta la compétition. A ce moment, la Fondation Arc a lancé un appel aux dons, afin d’aider la recherche contre le cancer, une adresse a été donnée pour la collecte des fonds, au nom du candidat décédé.

Cependant, alors qu’il se prénomme Bertrand-Kamal, beaucoup comme l’animateur du jeu d’ailleurs, ont pris l’habitude d’appeler couramment l’ancien candidat, Bertrand-Kamel. Ce qui a donné une idée à une certaine personne, de créer son propre domaine « PourBertrandKamel ». Celui-ci a d’ailleurs été acheté pour une dizaine d’euros, pour un an d’utilisation.

Concernant la personne qui a créé un domaine avec un nom ressemblant à celui de Bertrand-Kamal, on connaît son identité. Il s’agit d’un certain Sylvain, qui serait un ex-journaliste de télévision et ancien animateur radio. Pour se justifier, Mr Sylvain a affirmé que c’était pour éviter une escroquerie qu’il a acheté ce domaine. En gros, pour éviter qu’un escroc ne le fasse, il s’en est occupé. Il affirme aussi avoir connu le jeune homme au cours d’un voyage en Grèce, et qu’ils se sont bien entendus.

La fondation Arc fait appel à la justice

Alertée de ce qu’il se passait, la Fondation Arc est intervenue. D’après l’avocate qui représente la fondation, Me Hélène Lecat, Mr Sylvain a été prié de retirer ce nom de domaine. Dans le cas contraire, il lui a été proposé de transférer le site à la Fondation Arc, parce que cela a provoqué une certaine confusion pour le public. Cependant, Mr Sylvain aurait essayé de monnayer à vil prix ce transfert. Mieux, il a voulu négocier, afin que la Fondation Arc fasse une publication à son propos, pour qu’il puisse avoir une certaine reconnaissance sur les réseaux sociaux.

La Fondation a refusé les demandes de Mr Sylvain, qui voulait également qu’un tweet public soit fait, dans lequel on le remercie pour sa participation à cette campagne. Il voulait également être remercié publiquement d’avoir évité une escroquerie en achetant le nom de domaine.

Finalement, la Fondation Arc s’est résolue à faire intervenir la justice, pour que l’ex-journaliste réponde de ses actes et répare son action. Elle espère également que le site sera transféré à la Fondation. Quant à la personne accusée, il nie tout détournement de fonds. Aussi, il a préféré rediriger son site PourBertrandKamel vers son compte Twitter ! Affaire à suivre…