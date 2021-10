Benjamin Mendy accusé de viol : Un nouveau refus de la demande de libération du joueur sous caution !

Si on peut être certain d’une chose, c’est que Benjamin Mendy veut absolument retrouver sa liberté. Depuis quelques mois, le footballeur est incarcéré en raison d’une enquête pour viol. Malheureusement, l’international français voit une nouvelle fois sa demande de libération sous caution être refusée. On vous en apprend davantage dans la suite.

La joie des vainqueurs semble s’être estompée chez Benjamin Mendy après la coupe du monde remportée en 2018 avec les Bleus. Le joueur s’est retrouvé plongé de la tête au pied dans un scandale sexuel. Le footballeur a sans doute déjà oublié ses joies d’hier. Aujourd’hui, il est soupçonné de viols ainsi que d’agressions sexuelles sur trois personnes âgées de plus de 16 ans. Obligé de porter sa croix seul, l’homme a été mis en détention provisoire depuis un bon moment. Garder sous surveillance, les autorités craignent que le footballeur puisse prendre la clé des champs.

Voilà bien une grande déception à laquelle fait face le jeune homme qui ne rejoindra pas de sitôt son manoir dans Cheshire. D’après les propos de The Sun, c’est en prison que le joueur de Manchester City a compris sa délicate situation. « Lorsque Mendy est arrivé, le personnel a expliqué qu’il allait rester dans l’aile VP pour sa propre sécurité. Mais peut-être parce qu’il est Français et que son anglais n’est pas excellent, il a mal compris ce qu’ils avaient dit », avait souligné une source au magazine britannique. En effet, l’international français a pensé qu’il était emmené dans une aile VIP pour les grandes personnalités.

Benjamin Mendy continue toujours de nier les accusations et plaide son innocence. La demande de remise en liberté est donc toute justifiée par le joueur. Cependant, la déception est à son comble puisque c’est loin d’être dans les plans des chargés de l’affaire. Selon des informations de Manchester Evening News, les avocats du joueur ont émis une demande de libération le lundi 11 octobre dernier. Cette dernière n’a pas été acceptée par le juge Patrick Thomson.

Un nouvel échec pour l’homme qui a vu Fifa 2022 le larguer. En tout, il s’agit de la troisième demande de libération sous caution transmise par le footballeur français. Toutes ont été refusées et ce dernier va devoir encore patienter. La prochaine audience se tiendra le 15 novembre prochain. Ainsi donc, le défenseur de Manchester City va devoir rester en prison au moins jusqu’à cette date.

Depuis le 27 août, Benjamin est maintenu en détention provisoire au sein de la prison HMP Altcourse de Liverpool. L’homme qui ‘’déteste rester seul chez lui’’ d’après une de ses amies vit l’enfer actuellement. Derrière les barreaux, il faut dire qu’il aurait préféré être seul dans sa demeure que passer ses nuits en prison.

Le défenseur partage sa cellule avec un codétenu. Ses journées sont vouées à différentes activités à l’instar de l’assemblage de meubles de bureau, ou de fabrication de literie. Le joueur touche un salaire dérisoire en comparaison à ses gains quotidiens en tant que Citizen.