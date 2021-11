Anne Sila marquée à vie : Elle évoque dans 50’Inside, un souvenir traumatisant… Son ex-compagnon lui aurait donné des coups de couteau !

La saison anniversaire de l’émission The Voice vient de prendre fin. L’heureuse gagnante de l’émission cette année est la chanteuse Anne Sila. Elle était donc l’invitée de Nikos Aliagas dans 50’Inside, pour parler de sa victoire. C’était le samedi 6 novembre 2021. C’est à cette occasion qu’elle se confie sur les raisons de sa participation à l’émission quelques années plus tôt.

Anne Sila fait forte impression face au jury de The Voice en 2015

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anne Sila Officiel (@annesila)

Si aujourd’hui la chanteuse Anne Sila est très célèbre, il y a tout juste quelques années, elle était complètement inconnue du public. Elle apparaît à la télévision pour la première fois en 2015. C’était lors de la saison 4 de The Voice sur TF1. Elle était alors âgée de 25 ans. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle avait marqué les esprits. Elle a fait une forte impression, non seulement au jury, mais aussi aux spectateurs. Bien entendu, ils étaient tous séduits par sa voix puissante, mais en plus, son look plutôt surprenant de l’époque ne passait pas inaperçu.

C’est cette année, suite à sa victoire dans The Voice All Stars, qu’elle décide d’expliquer ce choix. La jeune femme explique que quelques mois avant sa participation à l’émission, elle avait subi une agression au couteau. C’est donc pour cette raison qu’elle avait décidé de se raser le crâne. Elle s’est débarrassée de ses belles boucles brunes, dans le but d’effacer quelque peu sa douleur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anne Sila Officiel (@annesila)

La chanteuse avait entendu dire que si les indiens avaient de longs cheveux, c’était pour préserver leurs souvenirs. Plusieurs légendes racontent que les cheveux d’un homme, gardent en mémoire ses souvenirs. C’était peut-être complètement faux, mais elle avait besoin de tenter l’expérience. Anne Sila voulait plus que tout se débarrasser de ses souvenirs. Voilà pourquoi juste avant son premier passage dans The Voice, elle avait le crâne rasé.

Anne Sila remonte la pente progressivement

Le drame vécu par Anne Sila il y a quelques années était très traumatisant pour elle. Ces coups de couteau qu’elle avait reçus étaient l’œuvre de l’homme dont elle était amoureuse. C’était donc une épreuve douloureuse, aussi bien physiquement que mentalement. Le pire, c’est qu’elle devait s’en sortir seule.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 50 minutes inside (@50inside)

C’est donc au fond de son lit de son lit d’hôpital qu’elle reçoit des coups de fil d’un casteur de l’émission The Voice. Au moment où ce dernier était sur le point d’abandonner, la jeune femme décide de se laisser tenter. C’est ainsi qu’elle participe aux auditions et se retrouve sur l’émission en 2015. Heureusement d’ailleurs, car depuis lors, la chanteuse va de succès en succès.

6 ans après ce terrible drame, la jeune femme se sent de mieux en mieux. Elle a réussi à remonter la pente, et profite de sa carrière de chanteuse. Elle peut aussi, depuis quelques semaines, profiter de sa victoire dans The Voice All Stars. Nous entendrons sans doute parler d’elle prochainement pour la sortie de ses nouveaux clips.