Amir dans Nos terres inconnues : Le chanteur évoque un moment qu’il a eu du mal à vivre pendant son voyage… Ce fût pour lui « Une forme de sevrage » !

Amir a participé à l’émission d’aventure télévisée Nos terres inconnues. Ce sera diffusé ce mardi 2 novembre 2021, et pour cet épisode, ce ne sera pas à l’autre bout du monde, mais dans le Jura. Accompagné de Raphaël de Casabianca, le voyage a quelque peu déboussolé le chanteur, surtout au tout début…

Des terres inconnues même en France !

Les émissions qui se passent tranquillement sur un plateau télé, ont dû s’adapter pour continuer, malgré la crise sanitaire. Eh bien, les émissions qui se déroulent en plein air, ont dû faire avec aussi, sauf pour les voyages à l’étranger; c’est plus compliqué. Les aventuriers de Koh Lanta arrivent à s’envoler pour des îles paradisiaques, mais tous les programmes n’ont pas ce luxe.

Ce fût le cas de l’émission de téléréalité Les Marseillais par exemple, qui après des endroits comme Marrakech, ou encore Dubaï, on dû se contenter de la France pour le tournage. L’émission d’aventure En terres inconnues en fait partie, et a même dû changer quelque peu son appellation, il est maintenant question de Nos terres inconnues. Le principe est toujours d’emmener des célébrités découvrir des territoires reculés où le mode de vie est complètement différent, et où la technologie n’influence pas la vie.

Cependant, gros changement, les terres visitées sont désormais françaises, ce qui a déçu certaines célébrités, qui s’attendaient à un grand voyage. Ce fût le cas de l’acteur Malik Bentalha : « La dernière avec Kev Adams avait lieu en Ethiopie. J’imaginais partir dans un pays où il fait froid. […] J’ai été très déçu. A tel point que j’ai eu honte de le dire à mes proches auprès desquels je m’étais vanté ».

Pour cette fois, le voyage s’est passé dans le Jura, sous la houlette de Raphaël de Casabianca. Amir, qui a fait partie des célébrités à se prêter au jeu, a été chamboulé, mais pas par le fait de rester en France. Aussi, sa réaction a prouvé que même en France, il y a des terres inconnues. Le chanteur a confié avoir vu des paysages incroyables : « …avec des dunes de neige qui forment des vagues, un peu comme dans le désert. Les habitants parcourent des kilomètres en raquettes ou à skis pour faire les courses ». Toutefois, il y a eu une chose qui l’a marqué…

Un début violent pour une aventure inoubliable

S’il en parle avec des yeux pleins d’étoiles dans ses récentes interviews, le début de l’aventure a pourtant été assez compliqué pour Amir. Le problème était le téléphone ! En effet, Amir a avoué avoir eu beaucoup de mal à vivre sans son appareil durant plusieurs jours. Ce fût pour lui comme un sevrage.

D’après lui, il en a parfaitement ressenti les symptômes. En effet, pour sa 1ère nuit, il en avait même les jambes qui tremblaient. Il s’est retrouvé à devoir chercher des objets pour pouvoir s’occuper. Alors qu’il pensait ne pas y arriver sans son téléphone portable, le papa de Mikhaël, a pourtant réussi.

Comme il le dit lui-même, « quand on n’a pas le choix, on s’adapte et on y prend du plaisir. ». Il a tellement pris du plaisir qu’il a eu un peu de peine au moment de repartir retrouver sa vie.