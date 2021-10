Amel Bent enceinte : Invitée dans l’émission Sept à huit, la chanteuse confirme qu’elle sera bientôt maman une 3e fois !

Ces derniers mois, tout n’a pas été rose pour la belle chanteuse. En effet, Amel Bent a vécu des situations difficiles, dont une fausse couche. Heureusement, la roue a tourné et la jeune femme a de quoi se réjouir depuis quelques semaines maintenant. Ce dimanche 24 octobre 2021, la chanteuse a révélé dans l’émission Sept à huit, attendre un bébé depuis 3 mois.

Le bonheur après un malheur

Le Sept à huit de ce dimanche 24 octobre 2021 était consacré à Amel Bent. Une occasion pour la chanteuse de faire des révélations croustillantes sur ce qu’elle vit depuis quelque temps. Jusqu’à présent, la jeune femme est connue pour être l’heureuse maman de 2 adorables petites filles. Âgées de 5 et 3 ans, il s’agit de Hana et Sofia. Il y a quelques semaines, Amel avait confié au cours d’une interview qu’elle voulait avoir 4 enfants, et même 4 filles. Ses fans attendent donc qu’elle finisse par leur annoncer une bonne nouvelle d’un moment à l’autre, pour agrandir sa petite famille. D’autant plus que la jeune mère a vécu un douloureux événement il y a quelque temps.

On se rappelle qu’elle avait annoncé à ses abonnés sur les réseaux sociaux, qu’elle avait fait une fausse couche. Cela s’était passé alors qu’elle faisait les enregistrements de l’émission The Voice, pour la saison précédente. Amel a confié ressentir des douleurs peu après avoir su qu’elle était enceinte. Après la consultation, le médecin lui apprend ce qu’elle redoutait, elle était vraiment en train de perdre le bébé.

Un choc terrible pour la jeune mère, qui a refusé d’accélérer les choses et donc, n’a pas fait d’IVG. De ce fait, elle est restée encore un mois enceinte, un mois à souffrir physiquement et psychologiquement, préférant laisser la nature faire son œuvre. Dimanche passé, c’est avec un ventre un peu arrondi que la jeune femme a fait son interview avec Audrey Crespo-Mara. Une bonne nouvelle pour ses fans.

Les inquiétudes d’Amel Bent…

Marquée de son expérience malheureuse, Amel Bent a décidé de ne pas dévoiler tout de suite son état de grossesse. Elle a donc préféré attendre que le 1er trimestre passe d’abord, avant d’en parler. Il est vrai que ses fans semblent très observateurs, et qu’ils ont l’air d’avoir découvert le pot aux roses. Toutefois, la chanteuse s’est bien gardée de confirmer quoi que ce soit.

Finalement, Amel Bent a choisi son passage dans Sept à huit pour confirmer qu’elle était bel et bien enceinte. Elle a même révélé : « « Je viens de passer le fameux premier trimestre« , « J’ai normalement un bébé qui va naître dans quelques mois » ». Toute radieuse, la jeune femme a dévoilé son ventre un peu arrondi.

Elle a confié que ces 3 derniers mois, elle retenait son souffle, et s’inquiétait au moindre changement, à la moindre douleur. Elle se posait de nombreuses questions, se demandant si tout allait bien pour le bébé. Aussi, elle veille à aller à tous les rendez-vous, restant vigilante. On croise les doigts, tout ira bien cette fois !