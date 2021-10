Alessandra Sublet : Pour son anniversaire, l’animatrice reçoit un cadeau très surprenant de la part de son ex Jordan !

Divorcée, Alessandra Sublet a été en couple avec Jordan Deguen. Cependant, il y a environ 6 mois, l’animatrice a annoncé que c’était fini entre eux. Cela n’empêche que pour son anniversaire, celui-ci lui envoie un cadeau auquel on ne pense pas toujours…

Un beau cadeau de son ex Jordan Deguen

Toutes les relations ne se terminent pas mal, et on dirait bien qu’Alessandra Sublet en détient le secret. Alors qu’elle était en couple avec Jordan Deguen, un jeune homme de 32 ans, elle avait révélé que c’était fini il y a environ 6 mois. Cela n’a pas empêché la belle de garder de bons contacts avec lui. Aussi, pour ses 45 ans, Alessandra Sublet a même reçu un cadeau de la part de celui-ci, et elle ne s’y attendait pas du tout.

Le cadeau de son ex, c’est sur son compte Instagram que l’animatrice l’a partagé. Alessandra Sublet est apparue dans un look décontracté où elle était habillée en jean et baskets jaunes. Semblant particulièrement radieuse, elle a pris la pose à côté d’un appareil à hot-dog. En légende, la mère de famille a invité ses abonnés pour une tournée générale de hot-dog. Elle a aussi remercié Jordan Deguen apparemment auteur de ce cadeau des plus surprenants. La belle n’a pas manqué de souhaiter un joyeux anniversaire à son ex, qui à maintenant 32 ans.

L’appelant son « Jo« , elle a expliqué qu’il est aussi possible qu’un ex devienne un ami. Une chose est sûre, cela est bien possible avec Alessandra Sublet, qui semble également être en bons termes avec son ex mari…

Une jolie attention de Clément Miserez, le père de ses enfants

Si Alessandra Sublet a eu le sourire aux lèvres en raison de son cadeau d’anniversaire procuré par Jordan Deguen, elle a également commencé la journée d’un bon pied. Cela a été rendu possible grâce à Clément Miserez, son ex mari, et le père de ses enfants. Alors qu’elle remerciait tous ceux qui ont pensé à elle en ce jour particulier d’une manière ou d’une autre, elle s’est également adressée à lui. La maman de Charlie (9 ans) et Alphonse (7 ans) a remercié Clément Miserez qui a laissé ses enfants l’appeler dès le matin pour lui souhaiter un joyeux anniversaire.

La voix de ses petits bouts dès le matin fût pour elle le plus beau des cadeaux en ce jour particulier. En garde partagé avec son ex mari, les enfants étaient donc avec Clément Miserez. Dans tous les cas, il n’y a pas de rancœurs entre Alessandra Sublet et ses ex. Cela semble avoir toujours été ainsi, quand on sait que même après leur divorce, le couple divorcé a continué à vivre pendant un bon moment ensemble avec les enfants.

On peut dire que Alessandra est une femme célibataire avec une nouvelle vie, et c’est avec plaisir qu’elle accepte des cadeaux de ceux qui l’apprécient. Nul doute que ce fût un bon anniversaire pour Alessandra !