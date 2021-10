Alec Baldwin : Le célèbre acteur tue accidentellement une femme et blesse grièvement un homme pendant le tournage de son nouveau film !

C’est la stupeur générale depuis le jeudi 21 octobre 2021, car un drame semblant surgir du passé, s’est déroulé sur un plateau de tournage. Alors qu’il était en plein tournage pour son dernier film intitulé Rust, Alec Baldwin tue une personne et blesse une autre, avec une arme qui aurait dû être chargée à blanc !

Un tournage qui tourne au drame

Alec Baldwin est une super star en tant qu’acteur, avec une filmographie incroyable. Alors qu’il se trouve au Nouveau Mexique pour le tournage de son dernier film, un western intitulé Rust, cela vire au cauchemar. En effet, l’acteur de 63 ans s’est servi d’une arme à feu destinée à une scène du film. Problème, l’arme qui aurait dû être chargée à blanc, portait bel et bien une vraie balle.

Alec Baldwin « dévasté » après son tir fatal lors d’un tournage, le cinéma américain choqué https://t.co/O4EyfaYbIz pic.twitter.com/TJNNfdglD1 — FRANCE 24 Français (@France24_fr) October 23, 2021

En conséquence, Alec Baldwin a tué par accident, la directrice de la photographie Halyna Hutchins. Par la même occasion, le réalisateur du film Joel Souza a été grièvement blessé, et se trouve actuellement en soins intensifs.

Un choc terrible pour toute l’équipe et aussi pour Alec Baldwin, qui pensait être en possession d’une arme chargée à blanc. Pour l’heure, le tournage a été arrêté, et une enquête est en cours. On apprend que l’acteur, père de 7 enfants, s’est présenté volontairement, et a été entendu par la police. Après l’interrogatoire, il a pu s’en aller, sans aucune poursuite. Notons que toute cette affaire ressemble étrangement à ce qui s’est passé il y a près d’une trentaine d’années.

Ce n’était pas la première fois dans le monde du cinéma…

On était le 31 mars 1993, pendant le tournage du film intitulé The Crow. Le jeune acteur Brandon Lee âgé de 28 ans, avait été blessé à l’abdomen par un révolver sensé être chargé à blanc. Le fils du célèbre acteur Bruce Lee est alors tombé dans le coma, avant de succomber le même jour à sa blessure. A l’époque, le tir avait été porté par l’acteur Michael Massee.

L’enquête qui a suivi, avait révélé que le révolver avait déjà été chargé avec de vraies balles il y a un moment. Cependant, l’une des balles se serait retrouvée bloquée dans le canon pendant tout ce temps. Finalement, Michael Massee n’a pas été inquiété, puisqu’il a été mis hors de cause. La décision de la justice disait qu’il était question de négligence.

Après ce terrible événement, l’acteur Michael Masse avait fait une longue pause dans sa carrière, avant de recommencer à tourner. Finalement, il meurt 23 ans plus tard d’un cancer de l’estomac, à l’âge de 64 ans. Les 2 affaires se ressemblent, et on se demande ce qu’il adviendra de l’acteur Alec Baldwin. Ce dernier drame fait beaucoup réagir les internautes sur la toile, et est parvenu jusqu’à Shannon Lee, la sœur de Brandon Lee. L’actrice de 52 ans a exprimé le soutien de sa famille envers les victimes de l’accident. Pour Shannon Lee, personne ne devrait mourir de cette manière, et elle a bien raison !